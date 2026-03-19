La lira del cielo regresa a la Catedral de Toledo tras 200 años

Bajo el título 'Resurrección de una voz dormida', este sábado la catedral de Toledo recuperará el sonido de la lira del cielo, un instrumento que llegó a Toledo en 1628 y que estuvo activo hasta 1803. Ahora, con la llegada de la Semana Santa, los toledanos podrán disfrutar de este sonido, inactivo desde hace varios siglos.

Nueva réplica valorada en 60.000 euros Se trata de un instrumento armónico, mitad órgano y mitad clave. Es de color verde y presenta pinturas en el interior de la tapa. Se llama lira del cielo porque produce un sonido celestial al presionar las teclas y hacer que las cuerdas entren en contacto con cuatro ruedas contenidas en su caja armónica. Necesita dos personas para sonar: una al teclado y otra en la manivela, aunque la nueva réplica incorpora un pedal que también cumple esa función. Con motivo del octavo centenario de la catedral Primada, se ha encargado el diseño de una réplica exacta a un artesano de Polonia. La lira del cielo original se encuentra desde 1902 en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas. 01.21 min La lira del cielo, instrumento musical único, volverá a sonar el sábado en Toledo