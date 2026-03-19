La lira del cielo regresa a la Catedral de Toledo tras 200 años
- La nueva lira ha sido diseñada por un artesano de Polonia
- Este sábado a las ocho de la tarde se interpretarán tres obras originarias de 1774 en la catedral de Toledo
Bajo el título 'Resurrección de una voz dormida', este sábado la catedral de Toledo recuperará el sonido de la lira del cielo, un instrumento que llegó a Toledo en 1628 y que estuvo activo hasta 1803. Ahora, con la llegada de la Semana Santa, los toledanos podrán disfrutar de este sonido, inactivo desde hace varios siglos.
Nueva réplica valorada en 60.000 euros
Se trata de un instrumento armónico, mitad órgano y mitad clave. Es de color verde y presenta pinturas en el interior de la tapa.
Se llama lira del cielo porque produce un sonido celestial al presionar las teclas y hacer que las cuerdas entren en contacto con cuatro ruedas contenidas en su caja armónica. Necesita dos personas para sonar: una al teclado y otra en la manivela, aunque la nueva réplica incorpora un pedal que también cumple esa función.
Con motivo del octavo centenario de la catedral Primada, se ha encargado el diseño de una réplica exacta a un artesano de Polonia. La lira del cielo original se encuentra desde 1902 en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas.
Retratada por Da Vinci y vinculada a la Semana Santa
La lira del cielo original fue construida por fray Raimundo Truchado en 1625. Tres años después fue adquirida por la catedral y estuvo activa hasta 1803, año en el que desapareció. Además, fue dibujada por Leonardo da Vinci e incorporada en su Codex Atlanticus, una colección de dibujos datados entre 1478 y 1519.
Como se trata de un instrumento vinculado a la Semana Santa, este sábado a las ocho de la tarde se interpretarán tres obras originarias de 1774 y firmadas por Juan Rossell. Han sido rescatadas del archivo de la catedral por el musicólogo toledano Carlos Martínez-Gil y serán interpretadas al teclado por Juan José Montero.
El concierto coincidirá con el Día Europeo de la Música Antigua y será emitido en directo por Radio Clásica.