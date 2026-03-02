El Teatro Rojas de Toledo cumple 450 años de historia
- Aprovechando el aniversario, el Rojas ha hecho desaparecer su patio de butacas, un recurso único en los teatros del sur de Europa
- El escenario toledano había sido elegido para acoger la entrega de las Medallas de Oro a las Bellas Artes, pospuesta por el accidente de Adamuz
Este 2026 el Teatro Rojas de Toledo cumple 450 años de historia. Fue en 1576 cuando bailarines, actores y cómicos colonizaron las inmediaciones del mercado de abastos de la ciudad hasta convertirlo en el primer corral de comedias. Un ambiente descrito por Lope de Vega como "un cruce silbidos y voces durante las representaciones " que allí se ponían en marcha y que confirma el actual director del teatro a día de hoy, Paco Plaza.
"El origen de este teatro es el comienzo de todo. Gracias a esos cómicos y bailarines, que con cuatro cajas de fruta construían un escenario entre la calle Tenerías y el antiguo mercado de abastos, hoy Toledo tiene un teatro como este", describe Plaza.
En este contexto repleto de nombres propios, es Francisco de Rojas Zorrilla quien da nombre al teatro y Jorge Manuel Theotocópuli, hijo de El Greco, el encargado de convertir el antiguo Mesón de la Fruta en un corral de comedias. Junto a ellos, Lope de Vega o Francisco de Quevedo también estuvieron vinculados a la ebullición cultural de la ciudad, en un momento en el que Toledo era una referencia dentro del Siglo de Oro español.
Un patio de butacas que se esconde a demanda
El Teatro de Rojas es uno de los teatros más particulares de la geografía nacional debido a la arquitectura que lo compone. Cuenta con un recurso escénico único en todo el sur de Europa que permite hacer y desaparecer el patio de butacas a demanda de la escena, algo que sorprende no sólo a los espectadores, sino también a todo aquel que se adentra en el foso a conocer su funcionamiento.
Obra de ingeniería del arquitecto italiano, Egidio Pícoli, pero también arduo trabajo de los mozos del teatro. Aunque su director reconoce que le gustaría subir el patio de butacas más a menudo, poner en marcha este mecanismo depende de la dedicación de ocho personas.
"Yo sería partidario de subir el patio de butacas por lo menos dos veces al año. Así, los ciudadanos disfrutarían de la singularidad de este mecanismo y podrían ver cómo enriquece la escena. Sin embargo, sólo hemos podido subirlo tres veces desde 2007 porque requiere de mucho trabajo y, además, implica disponer de menos aforo en las obras, con la consecuencia económica que esto también tiene", explica el director del teatro.
Aprovechando el 450 aniversario, el Rojas ha querido acercar este reclamo a los espectadores y para ello han organizado una exposición histórica sobre el teatro de figuras que ha tenido lugar con el patio de butacas elevado.
Una programación entre las vanguardias y el teatro clásico
Mantenerse ubicado en el presente e, incluso, asomarse a las vanguardias y corrientes contemporáneas que están definiendo el panorama teatral actual es una de las obsesiones de un Teatro Rojas, que no quiere quedarse atrás al estar ubicado en una ciudad con tanto peso histórico como Toledo.
Esa herencia cultural tan ambiciosa es precisamente un arma de doble filo, que sitúa a gestores como Paco Plaza en un reto constante por construir una identidad teatral vinculada al presente y no conformarse con todo lo que ofrece el pasado.
"A veces es complicado trazar una programación equilibrada sin perder de vista lo que somos gracias a lo que hemos recibido. Para ello hay que pararse y pensar qué queremos ser en el futuro. De tal forma que nuestros pensamientos como creadores, como gestores culturales o incluso, como políticos deberían ir por delante y tener presente qué legado queremos dejar para las generaciones venideras", concluye Plaza.