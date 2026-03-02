Este 2026 el Teatro Rojas de Toledo cumple 450 años de historia. Fue en 1576 cuando bailarines, actores y cómicos colonizaron las inmediaciones del mercado de abastos de la ciudad hasta convertirlo en el primer corral de comedias. Un ambiente descrito por Lope de Vega como "un cruce silbidos y voces durante las representaciones " que allí se ponían en marcha y que confirma el actual director del teatro a día de hoy, Paco Plaza.

"El origen de este teatro es el comienzo de todo. Gracias a esos cómicos y bailarines, que con cuatro cajas de fruta construían un escenario entre la calle Tenerías y el antiguo mercado de abastos, hoy Toledo tiene un teatro como este", describe Plaza.

En este contexto repleto de nombres propios, es Francisco de Rojas Zorrilla quien da nombre al teatro y Jorge Manuel Theotocópuli, hijo de El Greco, el encargado de convertir el antiguo Mesón de la Fruta en un corral de comedias. Junto a ellos, Lope de Vega o Francisco de Quevedo también estuvieron vinculados a la ebullición cultural de la ciudad, en un momento en el que Toledo era una referencia dentro del Siglo de Oro español.

Un patio de butacas que se esconde a demanda El Teatro de Rojas es uno de los teatros más particulares de la geografía nacional debido a la arquitectura que lo compone. Cuenta con un recurso escénico único en todo el sur de Europa que permite hacer y desaparecer el patio de butacas a demanda de la escena, algo que sorprende no sólo a los espectadores, sino también a todo aquel que se adentra en el foso a conocer su funcionamiento. Obra de ingeniería del arquitecto italiano, Egidio Pícoli, pero también arduo trabajo de los mozos del teatro. Aunque su director reconoce que le gustaría subir el patio de butacas más a menudo, poner en marcha este mecanismo depende de la dedicación de ocho personas. "Yo sería partidario de subir el patio de butacas por lo menos dos veces al año. Así, los ciudadanos disfrutarían de la singularidad de este mecanismo y podrían ver cómo enriquece la escena. Sin embargo, sólo hemos podido subirlo tres veces desde 2007 porque requiere de mucho trabajo y, además, implica disponer de menos aforo en las obras, con la consecuencia económica que esto también tiene", explica el director del teatro. El escenario del Teatro Rojas en proceso de subir el patio de butacas I.Sierra Aprovechando el 450 aniversario, el Rojas ha querido acercar este reclamo a los espectadores y para ello han organizado una exposición histórica sobre el teatro de figuras que ha tenido lugar con el patio de butacas elevado.