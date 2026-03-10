El Consorcio de Toledo, 25 años de impulso a la conservación del casco histórico

Este 2026, el Consorcio de la Ciudad de Toledo cumple veinticinco años. Durante más de dos décadas, decenas de inmuebles se han visto beneficiados por un trabajo centrado en la conservación y el desarrollo del casco histórico de la ciudad.

Gracias a la colaboración de administraciones públicas como el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo o el Ayuntamiento de la ciudad, se han podido destinar millones de euros a la rehabilitación de viviendas, una herramienta que fomenta la cohesión entre patrimonio y vecinos.

Restauración de viviendas para conservar la historia de Toledo

En 1988, el casco histórico de Toledo perdía 200 vecinos cada año. Había 1.200 casas vacías y alrededor de 800 en estado inhabitable. La planificación urbanística y la financiación canalizada a través del Consorcio contribuyeron a revertir poco a poco esta situación.

Esta regeneración urbanística ha permitido, en la actualidad, rehabilitar las cinco viviendas del Corral de Don Diego para sorteo en régimen de alquiler. Una iniciativa que ha resultado exitosa, ya que ha recibido más de doscientas solicitudes y ha evidenciado la necesidad de apostar por la promoción de vivienda pública en la ciudad.

"La ciudadanía está en el centro del trabajo del Consorcio. Las etapas de la entidad han sido diferentes y creemos que, para definir cada una de ellas, lo ideal sería contar con las personas que están detrás de cada una de las rehabilitaciones, para que pueda verse que la restauración del patrimonio solo tiene sentido si beneficia a los vecinos", explica Jesús Corroto, gerente del Consorcio, a RTVE Castilla-La Mancha.

En esta línea, el Consorcio también ha aprobado el proyecto de regeneración urbana de Alamillos del Tránsito, en el corazón del barrio de la Judería de Toledo.

Obras de restauración de la fachada principal de una vivienda en la Calle Tendillas, 15 Consorcio de Toledo

Gestión de espacios culturales y promoción del patrimonio

Junto a la promoción y rehabilitación de viviendas de uso residencial, esta entidad también promueve la puesta en valor de espacios históricos. Así, además de proteger los bienes culturales, se impulsa su uso cultural.

Un ejemplo significativo de esta labor es el programa de rutas “Patrimonio Desconocido”, iniciado en 2004 y actualmente en funcionamiento. A través de visitas guiadas y gratuitas, el Consorcio permite acceder a espacios históricos recuperados que habían permanecido cerrados durante décadas o incluso siglos, como las Cuevas de Hércules, las termas romanas, diversos conventos o baños islámicos.

Aunque todos estos espacios despiertan interés entre visitantes y ciudadanos, Corroto asegura que las Cuevas de Hércules superan las 250.000 visitas al año: "El boca a boca y las redes sociales han llevado a colegios y personas de todo el mundo a interesarse por este espacio, que para nosotros es el emblema que representa nuestra intervención arqueológica".

En conjunto, estas actuaciones muestran cómo la recuperación del patrimonio puede convertirse también en una herramienta para revitalizar la vida urbana y reforzar el vínculo entre la historia de la ciudad y quienes la habitan.