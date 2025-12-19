Trabajadores del Hospital de Toledo denuncian intoxicaciones por la posible contaminación de las instalaciones

Los trabajadores del laboratorio del Hospital Universitario de Toledo denuncian que, desde hace meses, están sufriendo intoxicaciones por trabajar en unas instalaciones contaminadas, algo que, denuncian, está agrandando las listas de espera de las biopsias y de los cribados no urgentes.

De una plantilla de 400 personas, un centenar asegura haber sufrido sangrados nasales, urticaria o vómitos. La plantilla denuncia que están al lado de la sala de donaciones y que también entran pacientes a hacerse pruebas antes de pasar por quirófano.

"Entran los celadores que vienen con muestras, entran auxiliares y entran pacientes de extracciones y entran pacientes que vienen a traer muestras de anatomía patológica", dice a RNE una de las trabajadoras, que añade que temen lo que les pueda pasar a ellos a largo plazo.

Desde la dirección del centro no han querido responder las preguntas de RNE, pero el posicionamiento es que todas las pruebas de control que se han hecho han dado negativo. El jefe de prevención de riesgos laborales se desmarca de la entrada de pacientes en el laboratorio. La Consejería de Sanidad tampoco ha querido dar una entrevista a RNE y aseguran que las mediciones siguen siendo por debajo de los umbrales.

La plantilla pide que les reubiquen mientras se encuentra el motivo de las intoxicaciones.