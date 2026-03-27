El tiempo en España el fin de semana del 27 de marzo: la Semana Santa empieza con tiempo estable

El fin de semana de este 27 de marzo, para muchos españoles el inicio de sus vacaciones de Semana Santa, comienza con tiempo estable en buena parte del país, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan cielos poco nubosos o despejados, si bien predominarán los nubosos o cubiertos en el Estrecho, Alborán, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Baleares.

Asimismo, al principio también se prevé abundante nubosidad en regiones del sureste peninsular, litorales de Cataluña, Ibérica Sur y meseta Norte tendiendo a poco nuboso.

El tiempo en España el viernes EL TIEMPO TVE

Se prevén precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental, pudiendo afectar también de forma ocasional a zonas aledañas así como al Estrecho, Alborán y Baleares. Cielos nubosos o con intervalos nubosos en Canarias, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa; poco nuboso al sur de las islas montañosas.

En cuanto al viento, se esperan rachas muy fuertes de componente norte en Ampurdán, Pirineo, Ebro y norte de Baleares. De hecho, la Aemet ha activado el aviso naranja (peligro importante) en Cataluña y Baleares por viento y fenómenos costeros.

Máximas en aumento en el norte y en descenso en Andalucía Las temperaturas máximas irán en aumento en la mitad norte de la Península, en descenso en Andalucía, de forma localmente notable en Alborán. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso, de ligero a moderado, en Canarias y nordeste y mitad sur de la Península, exceptuando el entorno del Estrecho con aumentos. También en ascenso en Melilla y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y zonas de la meseta Norte y este de la Sur, moderadas en el Pirineo.

El tiempo el sábado 28 de marzo El sábado se mantiene el tiempo estable, aunque el paso de un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular, exceptuando en el nordeste con cielos poco nubosos al principio que terminarán por cubrirse. Se darán precipitaciones en el norte de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, pudiendo afectar al norte de Cataluña al final. Serán en forma de nieve a una cota que irá descendiendo de 1.300/1.500 metros a 700/1.000 metros tras el paso del frente, con probables acumulados significativos en las áreas pirenaica y cantábrica. En el resto de la Península, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, si bien con abundante nubosidad al principio en Alborán y este peninsular. Cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibles chubascos ocasionales en Baleares; en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas máximas en descenso en el entorno del Sistema Central y extremo noroeste peninsular, llegando a ser notable en la cordillera Cantábrica. Predominio de los aumentos en ambos archipiélagos, Ampurdán y tercio sur peninsular, con pocos cambios en el resto. En general pocos cambios también en las mínimas. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y zonas de la meseta Norte, moderadas en el Pirineo y pudiendo afectar a sierras del sureste. Soplará viento moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con tendencia a rolar a sur en el Levante y a excepción del tercio sur peninsular donde predominará el viento de norte y este, moderado en el Estrecho y flojo en el resto. Se espera alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, también posible en montañas del centro y litorales del Galicia y Cantábrico. Habrá aviso naranja en el Ampurdán en Girona por fenómenos costeros.