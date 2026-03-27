El turismo rural despega en Semana Santa: “Es como un agosto en una semana”
- Los alojamientos turísticos de Soria anotan reservas en torno al 80%, pendientes aún de los indecisos por el clima
- A las procesiones se unen atractivos como el patrimonio, la naturaleza o la gastronomía, con las torrijas como reinas de estas fechas
A punto de arrancar la Semana Santa, hay quienes piensan en procesiones y quienes hacen las maletas para disfrutar de unos días de turismo de interior. Desde la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) afrontan estas fechas con buenas expectativas, tal y como nos cuenta su presidenta, Beatriz Martínez. “Las Semanas Santas siempre son buenas, es uno de nuestros mayores picos de producción, aunque siempre miramos al cielo por las reservas de última hora que dependen del tiempo”.
Reservas que este 2026 están siendo algo más tardías que en años anteriores, señala, puede que por la subida de precios del petróleo que hace que algunos visitantes se lo piensen más a la hora de arrancar su vehículo: “pese a la inestabilidad, de momento en hostelería y turismo estamos manteniendo los precios en toda la provincia”.
Aun así, los alojamientos sorianos anotan un 80% de ocupación, una cifra algo superior en la capital. También en bares y restaurantes no dejan de sonar los teléfonos para reservar una mesa, y en sus cocinas ya huele a torrijas y limonada, dos de los manjares estrella estos días. “Son fechas de mucho salir y la gastronomía es un atractivo más”, sentencia Martínez.
Reservas desde el mes de diciembre
Visitamos un alojamiento turístico en Valdemaluque (Soria, 149 habitantes). Su responsable, Susana Ciobotaru tiene sus tres apartamentos reservados para la Semana Santa, algunos desde el mes de diciembre. “Es como un agosto en una semana”, resume, tras colgar el cartel de no hay habitaciones en los tres periodos en los que divide estos días: del Viernes de Dolores al Domingo de Ramos, entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo, y del Jueves Santo al Lunes de Pascua. Este último, reconoce, el más solicitado.
Hace once años que la casa del cura de Valdemaluque se transformó en alojamientos turísticos. Una opción para invertir los días libres que, asegura su propietaria, cada vez tiene más demanda. Susana Ciobotaru destaca que la naturaleza, la libertad de no depender de un horario para, por ejemplo, desayunar, y la posibilidad de tener un espacio para disfrutar del aire libre son los puntos fuertes de su negocio, “sobre todo desde la pandemia”.