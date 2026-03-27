El turismo rural despega en Semana Santa: “Es como un agosto en una semana”

A punto de arrancar la Semana Santa, hay quienes piensan en procesiones y quienes hacen las maletas para disfrutar de unos días de turismo de interior. Desde la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) afrontan estas fechas con buenas expectativas, tal y como nos cuenta su presidenta, Beatriz Martínez. “Las Semanas Santas siempre son buenas, es uno de nuestros mayores picos de producción, aunque siempre miramos al cielo por las reservas de última hora que dependen del tiempo”.

Reservas que este 2026 están siendo algo más tardías que en años anteriores, señala, puede que por la subida de precios del petróleo que hace que algunos visitantes se lo piensen más a la hora de arrancar su vehículo: “pese a la inestabilidad, de momento en hostelería y turismo estamos manteniendo los precios en toda la provincia”.

Aun así, los alojamientos sorianos anotan un 80% de ocupación, una cifra algo superior en la capital. También en bares y restaurantes no dejan de sonar los teléfonos para reservar una mesa, y en sus cocinas ya huele a torrijas y limonada, dos de los manjares estrella estos días. “Son fechas de mucho salir y la gastronomía es un atractivo más”, sentencia Martínez.