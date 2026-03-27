La hostelería advierte del alza de costes en una Semana Santa con un nivel de reservas similar al del año pasado

Este viernes, muchos españoles cogerán su coche, el tren o el avión para empezar sus vacaciones de Semana Santa. No obstante, lo harán en un contexto distinto al de otros años: con la guerra en Oriente Medio y sus efectos sobre el coste de la energía y los combustibles, además de los problemas en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Málaga, uno de los destinos clave en esta temporada. El sector hostelero ya advierte del impacto de estos factores en sus empresas, pero no estima que pueda hacer caer con intensidad la demanda.

"La previsión para la Semana Santa de este año en toda España es similar a la que tuvimos en 2025", afirma el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella. No obstante, adelanta que "la más que probable" subida de costes de la alimentación y de la energía, algo clave para los hoteles, va a afectar a sus cuentas.

¿Y cómo influye el actual contexto geopolítico? Un 43,7% de negocios cree que la guerra en Oriente Medio puede afectar negativamente a su actividad, mientras un 33% no prevé efectos relevantes, según una encuesta de Hostelería de España a alojamientos, restaurantes, bares y cafeterías de todo el país. Por su parte, el secretario general de CEHAT asegura que el sector no ha sufrido cancelaciones por la guerra y, de hecho, pone en manifiesto que España, al ser un destino seguro, podría ser un atractivo para viajeros que tuvieran pensado ir a países cercanos al conflicto.

01.05 min Suben las reservas en Canarias o Baleares de turistas internacionales que evitan las zonas de conflicto

Las reservas de extranjeros suben un 11% y las de los españoles, un 18% Como explica el secretario general de CEHAT, "la Semana Santa es básicamente unas vacaciones de españoles en España" y en esta época del año se producen desplazamientos de personas que salen de grandes ciudades para volver a sus lugares de origen. Por ello, estima que las regiones donde haya procesiones y actos religiosos van a funcionar "bastante bien" y señala que los hoteles tienen una ocupación similar a la del año pasado. Por otro lado, la buena previsión meteorológica podría impulsar la facturación de los destinos de sol y playa, muy demandados también por turistas internacionales. De hecho, las reservas de extranjeros han crecido un 11% con respecto al año pasado, según datos de la agencia de viajes Destinia. La mayoría vienen de Alemania, Reino Unido, Portugal y Francia, y se decantan por lugares como Barcelona, Sevilla, Canarias y Baleares. En el caso de los españoles, van a desplazarse un 18% más que el año pasado, tanto fuera como dentro de España. No obstante, hay un matiz: las reservas del público nacional para visitar destinos españoles han caído un 4%, pero esto se ha visto compensado por un impulso en sus viajes a ciudades europeas, sobre todo Lisboa, Roma, Venecia, Milán y Oporto. Con todo, más de la mitad de establecimientos hosteleros españoles prevé un nivel de ocupación similar al año pasado, pero casi un 30% anticipan un descenso, lo que refleja un escenario marcado por la prudencia y la incertidumbre, según la encuesta de Hostelería de España.

Málaga, perjudicada por problemas en la alta velocidad ferroviaria Dentro del territorio español, hay zonas que se están resintiendo. Una de ellas es Málaga, afectada por el corte parcial del tramo de alta velocidad ferroviaria que conecta con Madrid y que no se subsanará hasta finales de abril, según ha adelantado Adif. Esto ha provocado un impacto heterogéneo en la región: mientras las reservas han subido en toda la provincia, se han desplomado un 50% en la capital malagueña. "Hemos tenido un daño importante en lugares donde tradicionalmente se viajaba en tren, no solo por los problemas que han tenido Málaga, Córdoba, Sevilla o Granada, sino también porque hemos notado que los problemas ferroviarios han generado una sensación de que el tren no es seguro después del accidente de Adamuz", matiza el secretario general de CEHAT