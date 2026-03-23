El Gobierno inicia los trámites para retirar la declaración de interés a la Semana Santa de Sagunto por el veto a mujeres
- El Ejecutivo cuestiona que cumpla el requisito sobre participación ciudadana si "excluye a la mitad de la población"
- "La Semana Santa tiene que ser igualitaria", avisa la ministra de Igualdad
El Gobierno iniciará los trámites para retirar la catalogación de la Semana Santa de Sagunto, en Valencia, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Cofradía de la Purísima Sangre se manifestara de nuevo en contra de que las mujeres puedan procesionar junto a los hombres, poco después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pusiese a la localidad bajo aviso.
"Las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida. La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar", ha anunciado Redondo, en un mensaje en la red social X con el que respondía al resultado de la votación llevada a cabo por la cofradía organizadora de los festejos en el municipio valenciano.
La Semana Santa de Sagunto está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el año 2004, pero la Secretaría de Estado de Turismo, de la que depende esta catalogación, puede también dar marcha atrás si considera que no se cumplen ciertas condiciones. El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Industria y Turismo han anunciado en un comunicado conjunto que el Gobierno ha decidido incoar un expediente para revocar la declaración.
La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto celebró una votación en la que 267 de sus integrantes se pronunciaron en contra de la participación de las mujeres en la participación de las manifestaciones religiosas de la Semana Santa, lo que ha llevado a que el Instituto de las Mujeres (IM), dependiente de Igualdad, haya recibido varias quejas por posible discriminación por razones de género.
El instituto ha dado traslado de estas quejas al Ayuntamiento de Sagunto y a la mencionada cofradía, al tiempo que ha recordado que impedir la participación de las mujeres no puede responder en ningún caso a una tradición sino que "constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales".
Un proceso con garantías
El Gobierno ha pedido el análisis y la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y que “se tomen las medidas pertinentes en el ámbito de sus funciones en aras de respetar y promover el acceso en condiciones de igualdad para mujeres y hombres”.
La declaración de una fiesta como celebración de interés turístico contempla, entre otras cosas, la participación ciudadana en su desarrollo. El Gobierno estudiará ahora cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar a este requisito de participación ciudadana, en la medida en que "excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres".
El Gobierno se ha declarado en su comunicado "comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración", por lo que "siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer". Los trámites iniciados este lunes, sin embargo, carecen de un plazo preciso, ya que fuentes del Ejecutivo consultadas por RTVE noticias han apuntado que ahora todas las partes, incluidos el Ayuntamiento de Sagunto y la propia cofradía, pueden exponer sus diferentes puntos de vista.