El Gobierno inicia los trámites para retirar la declaración de interés a la Semana Santa de Sagunto por el veto a mujeres

El Gobierno iniciará los trámites para retirar la catalogación de la Semana Santa de Sagunto, en Valencia, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Cofradía de la Purísima Sangre se manifestara de nuevo en contra de que las mujeres puedan procesionar junto a los hombres, poco después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pusiese a la localidad bajo aviso.

"Las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida. La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar", ha anunciado Redondo, en un mensaje en la red social X con el que respondía al resultado de la votación llevada a cabo por la cofradía organizadora de los festejos en el municipio valenciano.

La Semana Santa de Sagunto está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el año 2004, pero la Secretaría de Estado de Turismo, de la que depende esta catalogación, puede también dar marcha atrás si considera que no se cumplen ciertas condiciones. El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Industria y Turismo han anunciado en un comunicado conjunto que el Gobierno ha decidido incoar un expediente para revocar la declaración.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto celebró una votación en la que 267 de sus integrantes se pronunciaron en contra de la participación de las mujeres en la participación de las manifestaciones religiosas de la Semana Santa, lo que ha llevado a que el Instituto de las Mujeres (IM), dependiente de Igualdad, haya recibido varias quejas por posible discriminación por razones de género.

El instituto ha dado traslado de estas quejas al Ayuntamiento de Sagunto y a la mencionada cofradía, al tiempo que ha recordado que impedir la participación de las mujeres no puede responder en ningún caso a una tradición sino que "constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales".