El empleo crecerá en Semana Santa: se prevén entre 90.000 y 110.000 contrataciones

Mientras casi todos los indicadores económicos tiritan en estos momentos ante el impacto de la guerra de Irán, el mercado laboral español se desmarca con una previsión positiva. La próxima campaña de Semana Santa creará entre 90.000 y 110.000 empleos, según datos de las empresas de trabajo temporal.

La patronal del sector, Asempleo, anticipa una creación de casi 90.000 contratos para la primera semana de abril de 2026. Por su parte, Adecco eleva esta previsión hasta los 110.000.

El turismo protagoniza otra vez este pico de actividad, lo que parece indicar que nuestro país resiste a las amenazas que se ciernen sobre otros competidores. "En un escenario geopolítico condicionado por la inestabilidad en Oriente Medio, España se reafirma como un destino refugio para millones de viajeros que buscan seguridad, conectividad y una oferta turística consolidada", ha afirmado el presidente de la patronal de las Empresas de Trabajo Temporal y Agencias en España (Asempleo), Andreu Cañas.

Hostelería y turismo: mayor demanda Las ocupaciones vinculadas a la hostelería y el turismo repiten como las más solicitadas. Camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareros de pisos, recepcionistas, personal de atención al cliente y guías turísticos son los puestos más necesitados por las empresas para esta Semana Santa. En algunas ocupaciones, los perfiles más experimentados pueden llegar a cobrar más de 45.000 euros brutos anuales. Sectores como el comercio, el ocio y el transporte participan de este repunte con una demanda de dependientes, promotores, monitores o mozos de almacén. El turismo aportó 200.699 millones de euros a España en 2024 e iguala el PIB del 16,6% prepandémico RTVE.es / AGENCIAS Asempleo considera que esta previsión refleja la "fortaleza de la campaña de Semana Santa" pero también "la capacidad de adaptación de un mercado laboral que necesita de la temporalidad y la flexibilidad para responder con agilidad a momentos de alta actividad".

Baleares, la que más trabajadores necesita Las Islas Baleares es la comunidad autónoma que más crece el empleo esta Semana Santa: un 12% más que en la anterior campaña. Tras el archipiélago, se encuentran Barcelona (un 10% más) y la Comunidad Valenciana, con un 9% interanual. Málaga y Sevilla también crecen un 8%, según Adecco.