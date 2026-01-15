España bate nuevo récord de turistas y gasto en 2025, con 97 millones de viajeros y 135.000 millones de euros

España ha batido un nuevo récord histórico de turistas internacionales al registrar 97 millones de visitantes a lo largo de 2025, lo que supone un 3,5% más que un año antes, acompañado de una nueva mejor marca en relación al gasto turístico, de 135.000 millones de euros (+6,8%).

Así lo ha desvelado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una rueda de prensa este jueves para hacer balance anual de 2025 y ofrecer una previsión para 2026, valorando que la cifra de llegadas representan la "enorme" atractividad del país, en tanto que el dato del gasto en destino supone una inyección de prosperidad económica.

"Estamos creciendo con elementos cualitativos que creemos que son deseables para la triple sostenibilidad: social, económica y medioambiental", ha resaltado en su intervención.

A la hora de valorar los datos entre 2019 y 2025, Hereu ha subrayado que el gasto turístico creció un 20,4%, por encima del +10,9% en las llegadas. En este periodo de seis años, las comunidades autónomas que forman la España verde o vaciada aumentó un 60% el número de turistas, en tanto que las autonomías líderes lo hicieron en un +45%.

Además, ha resaltado un crecimiento durante este periodo que desconcentra y diversifica destinos —crece más la demanda en meses de temporada baja que en temporada alta—, además de ampliar los orígenes del turista a mercados de largo radio y de mayor valor añadido —EE.UU. y Latinoamérica—.

Nuevo récord de empleo turístico en diciembre Por otro lado, el ministro ha avanzado los datos sobre el empleo turístico en diciembre, que alcanzó 2,75 millones de afiliados, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y un 2,4% más que el mismo mes del año anterior. En este apartado, el titular de Turismo ha puesto el foco en que los trabajadores asalariados aumentaron un 4% internacional —80,9% con contrato indefinido—, además de señalar el descenso en la tasa de temporalidad, del 19,1% (-0,3 pp). En términos de satisfacción de los turistas en 2025, el 97% de ellos quedó "satisfecho" o "muy satisfecho" con su viaje en España. En concreto, el 69% de los visitantes quedó "muy satisfecho", tres puntos porcentuales más que el año pasado. Además, Hereu ha subrayado que el 69% de los viajeros extranjeros tiene intención en volver a España en los próximos doce meses, cuatro puntos más frente a 2024.