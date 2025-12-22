El turismo aportó 200.699 millones de euros a España en 2024 e iguala el PIB del 16,6% prepandémico
- La actividad turística generó 2,7 millones de puestos de trabajo, según el INE
- España logró un nuevo récord histórico de turistas internacionales en 2024: 94 millones de visitantes
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado, este lunes, el último dato registrado sobre el peso del turismo en el Producto Interior Bruto (PIB) de España. Según esta información, la actividad turística supuso para nuestro país 200.699 millones de euros en 2024, igualando así la aportación al PIB de 2019 -prepandemia- con un 12,6%. Significa, por tanto, un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales con respecto al año 2023.
Por su parte, la ocupación laboral en las ramas económicas del sector superó los 2,7 millones de puestos de trabajo, casi 300.000 por encima de los 2,67 millones de 2019. Este número representa el 12,3% del empleo total de la economía, 0,1 puntos más que en 2023, según los datos facilitados por el INE.
El componente de mayor peso en el consumo turístico interior en 2024 fue el gasto turístico receptor -extranjeros-, con el 55,6% del total, lo que supuso 1,2 puntos más que en el año anterior. Asimismo, la demanda final asociada al turismo se incrementó un 8,2% en el año pasado, mientras que el PIB se disparó en un 6,4%.
Récord de turistas internacionales
En 2024, España logró un nuevo récord histórico de turistas internacionales al registrar alrededor de 94 millones de visitantes, lo que supone nueve millones más que la anterior marca de 2023, es decir, un 10% más, junto con un gasto turístico de en torno a 126.000 millones de euros (+16%).
Sobre 2025, con los datos actuales, el acumulado hasta octubre rozó los 85,7 millones de turistas, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto de los turistas internacionales en España superó los 118.000 millones de euros, un 7% más que hace un año.
Recientemente, la Mesa del Turismo pronosticó que el país se quedará a las puertas de recibir 100 millones de turistas internacionales en el presente año, lo que supondrá de igual forma un nuevo récord para el sector.