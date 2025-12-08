La Macarena regresa al altar casi cuatro meses después de la restauración

La imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla ha vuelto al altar de su basílica este lunes casi cuatro meses después de un largo proceso de restauración, un momento ansiado por los hermanos y devotos, que, de nuevo, podrán volver a verla de cerca.

De hecho, cientos de ellos han acompañado desde primera hora de este lunes a la Esperanza Macarena en su reposición una vez que ha concluido el proceso de restauración que la Hermandad de la Macarena encargó a Pedro Manzano, tras la polémica suscitada en el mes de julio ante los trabajos que hiciera sobre la imagen el profesor Francisco Arquillo.

La respuesta del barrio ha estado a la altura de las expectativas que se intuían, y ante la previsión de una gran afluencia de devotos alrededor de la Basílica la Hermandad ya se había anunciado anunció que desde las 06,00 de esta mañana se abrirían las puertas del templo y los fieles podrán verla de manera continuada este lunes hasta las 23 horas. Así permanecerá también la Virgen también este martes y miércoles aunque en este caso el horario se acota entre las 7 de la mañana y las 21 horas de la noche.

Recordemos que en agosto, los hermanos de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, reunidos en cabildo extraordinario, aprobaron la restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, tras la polémica vivida semanas atrás por el resultado de las intervenciones realizadas a la virgen. Unos trabajos que han cumplido sus pronósticos temporales, alrededor de los 3 meses. Ha sido un poco más.