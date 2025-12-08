La Macarena regresa al altar casi cuatro meses después de la restauración
- Cientos de devotos y hermanos han acompañado este lunes a la imagen en su reposición
- La nueva rehabilitación ha corrido a cargo de Pedro Manzano tras el polémico trabajo de Francisco Arquillo
La imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla ha vuelto al altar de su basílica este lunes casi cuatro meses después de un largo proceso de restauración, un momento ansiado por los hermanos y devotos, que, de nuevo, podrán volver a verla de cerca.
De hecho, cientos de ellos han acompañado desde primera hora de este lunes a la Esperanza Macarena en su reposición una vez que ha concluido el proceso de restauración que la Hermandad de la Macarena encargó a Pedro Manzano, tras la polémica suscitada en el mes de julio ante los trabajos que hiciera sobre la imagen el profesor Francisco Arquillo.
La respuesta del barrio ha estado a la altura de las expectativas que se intuían, y ante la previsión de una gran afluencia de devotos alrededor de la Basílica la Hermandad ya se había anunciado anunció que desde las 06,00 de esta mañana se abrirían las puertas del templo y los fieles podrán verla de manera continuada este lunes hasta las 23 horas. Así permanecerá también la Virgen también este martes y miércoles aunque en este caso el horario se acota entre las 7 de la mañana y las 21 horas de la noche.
Recordemos que en agosto, los hermanos de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, reunidos en cabildo extraordinario, aprobaron la restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, tras la polémica vivida semanas atrás por el resultado de las intervenciones realizadas a la virgen. Unos trabajos que han cumplido sus pronósticos temporales, alrededor de los 3 meses. Ha sido un poco más.
Rechazo casi unánime
De los 1.817 hermanos, votaron 1.475. Y la restauración se impuso por 998 votos a favor respecto a los 458 en contra, con 13 en blanco y seis votos nulos, para una restauración que ha realizado ya el conservador Pedro Manzano, con el objetivo de devolver a la imagen su aspecto anterior a la intervención realizada en su día, y que contó con el rechazo casi unánime de los hermanos.
Esta consulta tuvo lugar debido a que, a mediados del pasado junio, la imagen fue sometida a una pequeña restauración de cuatro días. Y, a su vuelta... su cara no era la misma. Y ardió Sevilla. Los trabajos corrieron a cargo del profesor Arquillo, y provocaron numerosas críticas entre los hermanos y devotos por los cambios en sus pestañas y, por ende, en su mirada.
Tal fue el revuelo, que la hermandad llamó con urgencia a Arquillo para que trabajase con la basílica cerrada durante cinco horas, pero el resultado fue más o menos el mismo. Días después, centenares de “macarenos” se concentraban a las puertas de la sede de la hermandad pidiendo la dimisión de la Junta Directiva y una restauración completa de la imagen. Y, de madrugada, tras unas pruebas técnicas, se produjo esta reunión de los hermanos, la más multitudinaria que se recuerda, para aprobar esta nueva restauración.