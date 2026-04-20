RTVE Noticias lanza 'Para entrar a vivir', un especial informativo digital sobre el acceso a la vivienda

RTVE Noticias lanza ‘Para entrar a vivir’, un especial informativo digital que aborda uno de los principales desafíos sociales y económicos de España: el acceso a la vivienda. Desarrollado en colaboración con los Servicios Informativos de TVE y su red de Centros Territoriales, este proyecto ofrece una radiografía amplia y diversa de un problema que afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas de distintas generaciones en todo el país.

El especial parte de una premisa clara: en el mercado de la vivienda no existe una única realidad. Las dificultades para comprar o alquilar un hogar varían según la edad, el territorio, el nivel de ingresos o las circunstancias personales. Por eso, este proyecto pone el foco en las personas. A través de testimonios recogidos en distintas provincias, se construye un relato coral que refleja la experiencia de quienes buscan casa y no pueden pagarla, o de quienes destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a un alquiler.

Más allá del diagnóstico, el especial apuesta por la búsqueda de soluciones. Se recogen propuestas concretas de un gran número de expertos para mejorar el acceso a la vivienda, desde políticas públicas pendientes hasta iniciativas ya en marcha en algunos territorios. De este modo, el proyecto busca contribuir a un análisis informado y constructivo sobre un asunto central en la agenda pública.