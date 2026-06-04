'La Semana', con Pepa Bueno, analiza en 'Orgullo Católico' el repunte de la fe entre los jóvenes y el papel de las redes sociales

El número de españoles que se declaran no religiosos se ha triplicado en las dos últimas décadas, pero entre los más jóvenes empiezan a observarse señales de cambio. El sexto capítulo de ‘La Semana’ con Pepa Bueno, titulado ‘Orgullo católico’, analiza el repunte del interés por la fe católica entre parte de la juventud y se pregunta cuánto hay en este fenómeno de espiritualidad, de identidad generacional y de influencia de las redes sociales.

El fenómeno entre los jóvenes

¿Es real este repunte? ¿Responde a la misma vivencia religiosa de generaciones anteriores? ¿Qué papel tienen TikTok, Instagram o la música en la forma en que algunos jóvenes hablan hoy de Dios, de Jesús o de la fe? El nuevo episodio del videopódcast de actualidad de RTVE Noticias aborda estas preguntas en un contexto de renovado interés público por la religión y sus expresiones culturales.

Para entender el fenómeno, ‘La Semana’ asiste al bautizo de Marta y Alonso, dos jóvenes veinteañeros procedentes de familias no creyentes que han encontrado la fe en la edad adulta. El capítulo también acude a la Fiesta de la Resurrección, un festival religioso y gratuito celebrado en Madrid, que reunió a más de 80.000 personas, y conversa con Hakuna, el grupo de pop cristiano que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales entre jóvenes creyentes.

En la mesa de análisis, Pepa Bueno estará acompañada por Rafael Ruiz de Andrés, doctor en Ciencias de las Religiones y profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y por Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital. Con ellos repasará los datos y las claves sociales, culturales y generacionales que ayudan a explicar hacia dónde se dirige la fe entre los más jóvenes.