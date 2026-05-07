'Psicodélicos, la evidencia científica contra la depresión', segundo capítulo de 'La Semana, con Pepa Bueno'

El segundo capítulo de ‘La Semana, con Pepa Bueno’ aborda una de las líneas de investigación más innovadoras en salud mental: el uso terapéutico de sustancias psicodélicas para tratar la depresión severa o resistente. Pepa Bueno mantiene una conversación pausada y en profundidad con voces protagonistas y con especialistas poniendo en valor el contexto, el análisis y la escucha.

En España el 8% de la población sufre depresión severa. Una enfermedad que va más allá de la tristeza y que condiciona las relaciones personales, el trabajo o la salud física. Una parte de estos pacientes no responde a los tratamientos con antidepresivos y convive, a veces durante décadas, con las consecuencias de la enfermedad. En los últimos años, la ciencia ha abierto una nueva vía terapéutica. Sustancias psicodélicas como el LSD o la psilocibina, presente en algunas setas alucinógenas, están mostrando resultados prometedores en el tratamiento de la depresión resistente. Hay quien habla ya de un cambio de paradigma en la psiquiatría.

El segundo capítulo de ‘La Semana’ se adentra en uno de los ensayos clínicos del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en Barcelona, para conocer cómo se investiga el uso de estas sustancias y nos cuenta la historia de Eli, una paciente que, después de 20 años conviviendo con depresión, ha conseguido recuperarse.

Pepa Bueno