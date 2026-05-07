RTVE participa en 'Leones en invierno', el nuevo thriller de Albert Pintó con Luis Zahera
- Roberto Álamo, Luis Callejo, José Manuel Poga, Inma Cuesta, Ana Wagener e Irene Escolar completan el reparto
- Ante la pérdida inesperada de una hija, un padre se ve arrastrado por su pasado a una trama de corrupción, poder y crimen organizado
- Rodada durante siete semanas en localizaciones de Madrid y Canarias, se estrenará próximamente en cines
RTVE participa en ‘Leones en invierno’, el nuevo thriller de Albert Pintó protagonizado por Luis Zahera en lo que supone el reencuentro de ambos tras el éxito de ‘Tierra de nadie’, también participada por la Corporación. Un intenso thriller dramático a partir de una tragedia que cruza los caminos de personajes al margen de la ley.
Completan el reparto de ‘Leones en inviermo’ Roberto Alamo, Luis Callejo, José Manuel Poga, Inma Cuesta, María Romanillos y Amaia Aberasturi, con la colaboración especial de Ana Wagener, Irene Escolar, Nicolás Furtado y Jordi Mollà. Con guion de Juma Fodde, producida por Álvaro Ariza, y con producción ejecutiva a cargo de Mª Luisa Gutiérrez.
‘Leones en invierno’
La pérdida inesperada de una hija llevará a la diferente gestión del duelo de cada uno de sus progenitores y desvelará cómo, en ese dolor inmenso, el padre protagonista se quiebra dejando en libertad el león que lleva dentro y que creyó tener firmemente enjaulado en su pasado. Las ansias de encontrar la verdad y de hacer justicia a su manera, le llevarán a una trama de corrupción, poder y crimen organizado. Mientras el responsable de la muerte de su hija luchará por ocultar la verdad, irá cruzando líneas rojas, adentrándose en un camino que no tiene retorno.
“Leones en invierno es, en definitiva, una historia sobre el duelo y la violencia, sobre el peso del pasado y la imposibilidad de salir indemne cuando uno decide cruzar ciertas líneas. Una película que mira de frente a personajes rotos, imperfectos y profundamente humanos, y que plantea una pregunta incómoda pero esencial: cuando llega el peor momento de nuestras vidas, ¿somos realmente quienes creíamos ser?”, señala Albert Pintó, director de la película.
Rodada durante siete semanas en diversas localizaciones de Madrid y Canarias, ‘Leones en Invierno’ se estrenará próximamente en cines de la mano de Sony Pictures Entertainment Iberia. Una producción de Esto también pasará y Bowfinger Int Pictures, en coproducción con Glow Animation, Leones en Invierno AIE y Litolux, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, con la participación de RTVE, Prime Video y Crea SGR en asociación con Mogambo y Film Factory con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el ICAA.