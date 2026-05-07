RTVE participa en 'Leones en invierno', el nuevo thriller de Albert Pintó con Luis Zahera

RTVE participa en ‘Leones en invierno’, el nuevo thriller de Albert Pintó protagonizado por Luis Zahera en lo que supone el reencuentro de ambos tras el éxito de ‘Tierra de nadie’, también participada por la Corporación. Un intenso thriller dramático a partir de una tragedia que cruza los caminos de personajes al margen de la ley.

Completan el reparto de ‘Leones en inviermo’ Roberto Alamo, Luis Callejo, José Manuel Poga, Inma Cuesta, María Romanillos y Amaia Aberasturi, con la colaboración especial de Ana Wagener, Irene Escolar, Nicolás Furtado y Jordi Mollà. Con guion de Juma Fodde, producida por Álvaro Ariza, y con producción ejecutiva a cargo de Mª Luisa Gutiérrez.