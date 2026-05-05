El debate electoral de RTVE en Andalucía lidera con un 15,2% de cuota en La 1 y Canal 24 horas

El primer debate en televisión entre los candidatos a la presidencia de la Junta emitido anoche en RTVE consiguió un 15,2% de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía. El debate reunió a una media de 363.000 espectadores y alcanzó 1,1 millones de espectadores únicos (1.095.000) a lo largo de su emisión.

A nivel nacional, el debate anotó un 1,2% de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2% de cuota y 263.000 espectadores. En conjunto, llegó a más de un millón de espectadores únicos (1.042.000).

Fue el debate más seguido en redes de esta ronda de elecciones autonómicas. #DebateAndalucíaRTVE se convirtió en tendencia nacional durante toda la noche en las redes sociales de RTVE con más de un millón de visualizaciones e interacciones. Además, 142.000 personas lo siguieron en directo en TikTok. En cuanto a la distribución por plataformas, Facebook lideró el alcance con 408.000 visualizaciones seguido de X con 381.000. En RTVE Noticias, el directo del debate en el Canal 24 Horas suma 121.852 visualizaciones. Los usuarios también se conectaron a RTVE Play y RNE Audio para seguirlo.

En el debate participaron los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurren a los comicios: Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA).

Presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, se celebró en la sede del centro de producción de RTVE en Sevilla. Se emitió en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Con una duración de 90 minutos, incluyó tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos: economía (empleo, vivienda e infraestructuras), políticas sociales (sanidad, educación e inmigración) y financiación autonómica, pactos y regeneración