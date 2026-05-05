El debate electoral de RTVE en Andalucía lidera con un 15,2% de cuota en La 1 y Canal 24 horas
- Alcanzó una media de 363.000 espectadores y 1,1 millones de contactos en Andalucía
- Fue el debate más seguido en redes de esta ronda de elecciones autonómicas, tendencia nacional en las redes de RTVE con más de un millón de visualizaciones e interacciones
- El centro de producción de RTVE en Sevilla acogió el debate a cinco, presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero
El primer debate en televisión entre los candidatos a la presidencia de la Junta emitido anoche en RTVE consiguió un 15,2% de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía. El debate reunió a una media de 363.000 espectadores y alcanzó 1,1 millones de espectadores únicos (1.095.000) a lo largo de su emisión.
A nivel nacional, el debate anotó un 1,2% de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2% de cuota y 263.000 espectadores. En conjunto, llegó a más de un millón de espectadores únicos (1.042.000).
Fue el debate más seguido en redes de esta ronda de elecciones autonómicas. #DebateAndalucíaRTVE se convirtió en tendencia nacional durante toda la noche en las redes sociales de RTVE con más de un millón de visualizaciones e interacciones. Además, 142.000 personas lo siguieron en directo en TikTok. En cuanto a la distribución por plataformas, Facebook lideró el alcance con 408.000 visualizaciones seguido de X con 381.000. En RTVE Noticias, el directo del debate en el Canal 24 Horas suma 121.852 visualizaciones. Los usuarios también se conectaron a RTVE Play y RNE Audio para seguirlo.
En el debate participaron los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurren a los comicios: Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA).
Presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, se celebró en la sede del centro de producción de RTVE en Sevilla. Se emitió en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.
Con una duración de 90 minutos, incluyó tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos: economía (empleo, vivienda e infraestructuras), políticas sociales (sanidad, educación e inmigración) y financiación autonómica, pactos y regeneración
Audiencia y relevancia de los debates electorales en RTVE
RTVE ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con excelentes resultados de audiencia. El 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción elegida por la audiencia de Castilla y León para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia autonómica, con un 10,9%.
En Aragón, el debate a ocho celebrado el 29 de enero lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% en La 1 y Canal 24 horas.
En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.
Actualmente, La 1 alcanza su mejor dato en Andalucía en 14 años. Supone el mayor crecimiento de la cadena principal en 31 temporadas. El Telediario Matinal, con un 23,3% de cuota regional lidera su franja. Noticias Andalucía supera la oferta autonómica en su franja en 4 puntos, consolidando a La 1 como referente informativo regional.