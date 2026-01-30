El debate a ocho de RTVE lideró en Aragón con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas

El debate electoral a ocho de RTVE celebrado anoche en directo en horario de máxima audiencia lideró en Aragón con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. Alcanzó 79.000 espectadores de media y 146.000 personas lo vieron en algún momento de su emisión.

El debate a ocho de este jueves aventajó a la 2ª opción en 2.8 puntos de cuota, y a la televisión autonómica en 11 puntos. Lideró en ambos sexos, y en todos los targets de 25 a 74 años. Destaca su dato en el grupo de 25 a 44 años, donde logró un 30,7% en este ámbito.

Presentado por el periodista Xabier Fortes, participaron los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón de los ocho partidos con representación parlamentaria: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICION EXISTE), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR)

El debate se emitió en directo y en horario de máxima audiencia, a las 21:45 horas, tras el Telediario 2, en La 1 en desconexión para Aragón y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, Rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play. La señal se ofreció además de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo solicitaron.

RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el lunes el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, 61.000 espectadores y 152.000 contactos.