Programación especial de elecciones autonómicas: RTVE emitirá el único cara a cara que se celebrará en Aragón

Este lunes 26 de enero RTVE emitirá el cara a cara entre los candidatos a la presidencia de Aragón, que celebra elecciones autonómicas el próximo 8 de febrero: Jorge Azcón, del PP, y Pilar Alegría, del PSOE. Será un debate organizado por Aragon TV que se emitirá en simultáneo en el Canal 24 horas, La 1 en desconexión para Aragón, Radio 5 y RTVE Play.

Después del cara a cara RTVE ofrecerá un programa especial con el análisis del debate y varias entrevistas en directo. Estará conducido por Xabier Fortes, que estará acompañado por varios periodistas.

RTVE ofreció realizar un cara a cara al PP y al PSOE. El Partido Popular declinó la invitación por la intensa agenda electoral del candidato y por considerar que la televisión pública de Aragón es el medio de mayor penetración social en la comunidad.

El PP sí participará en el debate que se celebrará el día 29 de enero en RTVE con las otras siete formaciones políticas que tienen representación parlamentaria.