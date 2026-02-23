RTVE emitirá el 5 de marzo el debate de las elecciones de Castilla y León

Una delegación de RTVE y representantes del PP, PSOE y Vox en las Cortes de Castilla y León han firmado este lunes, 23 de febrero, el acuerdo para la celebración y emisión del debate electoral entre los candidatos de las tres formaciones políticas a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Tendrá lugar el jueves 5 de marzo y se emitirá en directo en prime time, moderado por el periodista Xabier Fortes.

Los candidatos participantes serán Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox).

El debate tendrá una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado “minuto de plata”, en el que el candidato se presenta a la ciudadanía. El orden de esa primera intervención, por sorteo, será: Vox, PSOE y PP.

El debate tendrá cuatro bloques de 18 minutos cada uno, seis minutos por cada participante. Los bloques serán:

Medio ambiente, medio rural y despoblación Servicios públicos, infraestructuras y vivienda Economía y financiación autonómica Pactos y regeneración democrática

Según el sorteo, así quedará el orden: el PP abrirá el primero y el segundo, que cerrará Vox; el PSOE abrirá el tercero, que cerrará Vox; y Vox abrirá el cuarto bloque, que cerrará el PP. En el turno final o “minuto de oro”, los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía.

La información territorial de RTVE es líder en Castilla y León con una cuota que roza el 12%, muy por delante de su competidor autonómico. Con este debate, RTVE reafirma su papel de servicio público, siendo el escenario principal de los debates electorales en nuestro país, tanto nacionales como en las comunidades autónomas.

La Corporación ha ofrecido también un cara a cara a los candidatos de las dos fuerzas principales: Alfonso Fernández Mañueco (PP) y D. Carlos Martínez (PSOE).