RTVE realiza un despliegue informativo con motivo de las elecciones de Aragón del 8 de febrero

Este domingo, 8 de febrero, Aragón celebra elecciones autonómicas. Para informar de todo lo que ocurra a lo largo de la jornada, RTVE realizará un amplio despliegue a través de todos sus canales, con una destacada participación de los profesionales del Centro Territorial de RTVE en Aragón: información continua en el Canal 24 horas, avances y especiales informativos en TVE y RNE y seguimiento digital con un site especial con reportajes, gráficos y mapas de los resultados.

La jornada electoral, en La 1 y el Canal 24 horas Desde las 08:00 horas, el Canal 24 horas ofrecerá conexiones en directo desde los puntos de interés informativo, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda este domingo en Aragón. Además, Marc Sala conducirá desde el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, dos avances informativos, a las 09:00 y a las 13:55 en La 1 y el Canal 24 horas. Minutos después, a las 14:15 horas, ‘Noticias Aragón’ profundizará en esta jornada histórica para los aragoneses. También desde el Palacio de la Aljafería, a las 15:00 horas Marc Sala presentará la primera edición del Telediario Fin de Semana, con un amplio bloque dedicado a las elecciones de Aragón. Por la tarde, a las 19:45 horas horas comenzará el Especial Elecciones 'Aragón decide' en La 1 y Canal 24 horas con conexiones con todas las sedes de los partidos y otros puntos de interés. Pepa Bueno moderará la tertulia con el análisis electoral desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y desde el Estudio 5 de Prado del Rey, Alejandra Herranz ofrecerá todos los datos de la jornada del domingo.

Amplio seguimiento en RNE Radio Nacional de España ofrecerá un especial informativo a las 14:00 horas con Ana Marta Ersoch y Adrián Ferro que se extenderá hasta las 15:00 horas. Desde la Plaza César Augusto de Zaragoza contarán en directo cómo se está desarrollando la jornada electoral. Por la tarde, a las 19:45 horas, comenzará el especial con Juan Ramón Lucas desde la sede de RNE en Zaragoza en el que informarán de todo lo ocurrido hasta el cierre de los colegios y analizarán los resultados en vivo según vaya avanzando la noche. El lunes 9, desde las 07:00 horas hasta las 10:00 horas, Juan Ramón Lucas estará en el estudio móvil de RNE en la Plaza de César Augusto de Zaragoza en una edición especial de ‘Las Mañanas de RNE’ analizando los resultados electorales.