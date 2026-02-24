Comparecencia parlamentaria del presidente de la Corporación RTVE

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha reclamado hoy en el Senado que se abra un debate en la UER para que los países en conflicto no participen en Eurovisión: “Creo que deberíamos abrir un debate de una vez por todas y en serio y espero poder hacerlo las próximas semanas para la reforma de los estatutos de la UER y que no puedan participar los países en conflicto en el próximo festival de Eurovisión”.

En su comparecencia mensual en la comisión de control parlamentario de RTVE, José Pablo López ha destacado su agradecimiento al Ayuntamiento de Benidorm y a la Generalitat Valenciana por el apoyo al Benidorm Fest “en un año complicado, al no estar asociado a Eurovisión”. En su opinión, esta edición ha supuesto “un salto cualitativo”, no una mejora puntual o coyuntural, sino la “consolidación de un modelo”. “El festival ha dejado de ser únicamente una plataforma de selección asociada a Eurovisión para convertirse en un gran evento musical propio, con identidad clara y con capacidad real de generar industria”, ha subrayado.

Ha destacado que el salto cualitativo se ha producido en varios niveles. En primer lugar, en el modelo artístico. “Hemos conseguido que convivan artistas emergentes y artistas consolidados Eso posiciona al Benidorm Fest como punto de encuentro de la música española. No existe en nuestro país ningún espacio de estas características y con esta visibilidad pública”, ha resaltado.

Además, en la producción. “Hemos elevado el nivel escenográfico, la realización y el estándar técnico. El festival compite hoy con los grandes eventos europeos”. También en la profesionalización del proceso de selección. “No hemos tenido ningun drama”, ha resumido.

También en la proyección internacional. “El premio vinculado a Miami y a la industria latina, la colaboración con Televisa Univisión y la apertura a nuevos mercados aportan una dimensión exterior muy importante. Es una herramienta de internacionalización del talento español”, ha resaltado.

En su opinión, “estamos ante la edición más madura del proyecto con estándares de producción equiparables a grandes formatos europeos”. Ello responde a la profesionalización de las puestas en escena, con la dirección artística liderada por Sergio Jaén y Borja Rueda, “determinante para dotar de coherencia y ambición al conjunto” y que ha posibilitado elevar el estándar general en el proyecto escénico”.

También ha destacado la dimensión escénica y el estándar internacional, con la incorporación de un equipo internacional especializado en grandes eventos con público, que ha permitido transformar el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm en una experiencia mucho más inmersiva. ”El festival ha ganado escala, potencia visual y contundencia”, en su opinión.

También ha destacado la presencia de un jurado profesional que ha ejercido un papel de contrapeso experto, así como haber priorizado la selección de canciones con potencial real de convertirse en éxitos en España. “Benidorm Fest es una plataforma de lanzamiento. Y es una ventana que no existe en ningún otro formato televisivo musical en nuestro país”, ha remarcado.

Apuesta por la información territorial El presidente de RTVE también se ha referido en su comparecencia al crecimiento en toda España de las audiencias de los informativos terrioriales de la Corporación. En febrero van a cerrar con una media cercana al 14% de cuota y por primera vez en mas de 20 años, los informativos territoriales se sitúan por encima de la oferta de las cadenas autonómicas de FORTA. En su opinión, RTVE está haciendo “un salto importante” para tener en cuenta las diferentes sensibilidades políticas, culturales y sociales, como se ha puesto de manifiesto con el lanzamiento de un canal propio en Cataluña como La 2Cat y se hará con la próxima creación de los centros de producción en Comunidad Valenciana y Andalucía, que permitirán junto a Cataluña y Canarias, “una mejor prestación del servicio público a nivel regional y el desarrollo de una industria audiovisual que no esté centralizada únicamente en Madrid y Barcelona”. Según ha avanzado, el proceso se realizará de forma progresiva y ha anunciado que ya desde el 28 de febrero, Andalucía tendrá capacidad para desconectar sus emisiones en La 2 y poder realizar programación propia.

Apoyo al cine español En vísperas de la Gala de los Goya, que emitirán en directo este sábado La 1 y RTVE Play, José Pablo López ha destacado que RTVE suma 90 candidaturas con su cine participado, “reflejo directo de la apuesta firme, sostenida y creciente de RTVE por el cine español”. En este sentido, ha explicado que en este año, la inversión de RTVE ha alcanzado, prácticamente, los 26 millones de euros, muy por encima de la inversión legal obligatoria. “Es la participación más alta desde 2015 y esperamos, al menos, mantenerla y, si es posible, mejorarla para este 2026”, ha destacado.

Informe del Consejo de Informativos José Pablo López ha reiterado el máximo respeto hacia los Consejos de Informativos de RTVE. “Su labor resulta imprescindible. Sus pronunciamientos e informes forman parte de nuestro patrimonio y son un órgano que nos ayuda a la excelencia que perseguimos todos. Por eso, es importante que sus informes sean rigurosos. Más allá de defender una determinada posicion, hay que sustentarla”, ha destacado. “Estoy seguro que los compañeros del Consejo de Informativos comparten con el Consejo de Administración un principio básico: el derecho a la discrepancia basado en datos es bidireccional. La independencia no significa que un órgano tenga la última palabra de forma infalible, sino que todos podamos debatir con datos sobre la mesa. No aceptamos que se confunda la discrepancia con el ataque, ni que cualquier matiz a sus informes sea visto como una "agresión"”, ha remarcado. Además, ha advertido que “a diferencia de otras etapas donde la discrepancia se pagaba con el traslado a una mesa en un pasillo, a ver pasar los días, aquí lo único que hacemos es emitir informes públicos y transparentes. No tomamos represalias, simplemente, tomamos la palabra basada en datos. Mientras en el pasado, se depuraba a quienes no seguían el argumentario de un determinado partido político, esta Dirección se limita a exponer sus ideas en el espacio público. Es importante no confundir un debate democrático basado en datos con las purgas de antaño”. “El informe del Consejo de Administración no ha hecho otra cosa que aplicar una dosis de datos verificables al informe previo del CdI. Nadie puede sentirse atacado cuando se le pide rigor. Mi despacho sigue abierto para el Consejo de Informativos. Creo que es más productivo que hablemos que las filtraciones a la prensa”, ha concluido.