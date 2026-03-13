'¿Un nuevo orden mundial?', este sábado en 'Informe Semanal'
- Además, seis años después de la pandemia, el programa habla de 'Virus buenos, virus malos'
- Sábado 14 de marzo, a las 21:30, en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play
‘Informe Semanal’ analiza este sábado cómo la guerra en Oriente ya repercute en el mercado internacional, mientras Washington sigue jugando al despiste con la geopolítica mundial. Además, seis años después de la pandemia, el programa habla de 'Virus buenos, virus malos'.
‘¿Un nuevo orden mundial?’
La geopolítica mundial tal y como la conocíamos hasta hace un tiempo parece haber saltado por los aires cuando la guerra que iniciaron EE.UU. e Israel contra Irán cumple ya su segunda semana. Mientras drones y misiles iraníes siguen cayendo sobre otros países de la región, el ejército israelí se centra en combatir a Hezbolá en el Líbano. A su vez, la milicia chií y Teherán lanzan también operaciones conjuntas contra Israel. Trump afirma que "prácticamente no queda nada por bombardear en el régimen de los ayatolás" e insinúa que la guerra terminará muy pronto, pero nadie sabe con certeza cuál es su plan de salida. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes de la UAM, considera que "a Estados Unidos no le interesa una guerra larga y necesita un final medianamente exitoso. El problema es que sus posibles salidas pueden no ser las que le interesan a Israel". Mientras tanto, el petróleo está siendo arma de guerra en un conflicto enrocado en un estrecho de Ormuz, en estos momentos bloqueado, y con ataques de Irán a petroleros e infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico.
En su primer mensaje, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha amenazado con mantener el cierre del estrecho y con "vengar a los muertos" en la guerra, incluidas las niñas asesinadas en el bombardeo a una escuela en Minab, al sur de Irán. En este contexto, el valor del crudo se ha disparado, superando los 100 dólares el barril. Ante la escalada de precios y los riesgos de suministro, la Agencia Internacional de la Energía ha acordado sacar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. "Países como Irak, sobre todo, y en menor medida Kuwait, ya tienen que empezar a reducir producción para no dañar sus yacimientos, con lo cual el impacto va a ser creciente conforme pasen los días", cuenta Gonzalo Escribano, director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Y en escena, un giro de guion y un nuevo protagonista: Moscú. Trump ha autorizado temporalmente la compra de petróleo ruso, ignorando las sanciones impuestas a Putin por la invasión de Ucrania y dando un balón de oxígeno al Kremlin. "Rusia puede creer que la guerra en Irán le dará una tregua, pero se equivoca", advierte el presidente francés, Emmanuel Macron: "En el G7, nos hemos reafirmado en que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia".
‘Virus buenos, virus malos’
En marzo de 2020, hace justo esta semana 6 años, la OMS declaraba la pandemia por COVID-19. El gobierno de España decretó, entonces, el primer estado de alarma. Hubo millones de fallecidos en todo el mundo, pero las vacunas contra el Coronavirus también salvaron innumerables vidas. Quizás, por eso, resulta curioso que, con todas las lecciones que se aprendieron, haya personas que, a día de hoy, se muestran demasiado confiadas ante la enfermedad. Como Vito, que confiesa en una asociación de mayores de Fuenlabrada a la que suele acudir que "este año, la del Covid no me la he puesto". Si, por otra parte, nos fijamos en un virus tan habitual como el de la gripe, los datos también confirman que la inmunización entre los 60 y 64 años apenas llega al 32%. Y eso que forman parte de la población más vulnerable. Como los niños.
En la escuela infantil Pequeñilandia, solo admiten a los que tienen la cartilla de vacunación actualizada. "Yo tengo que conseguir una inmunidad de grupo", comenta su directora, Viedma Molero: "Y también aconsejo a los padres que sean los primeros en ponerse la de la gripe, por ejemplo, por las complicaciones que puede traer. Y porque los peques, luego, van mucho con sus abuelos". A tener en cuenta en nuestro país, también, los casos de sarampión, que despuntaron en 2025 y que han llevado a la propia OMS a sacar a España de la lista de "naciones libres de sarampión". "Más vale prevenir que curar", recomienda siempre Margarita del Val, la reconocida viróloga del CSIC, "y ahora con más razón porque los antibióticos están fallando un poquito más por la mayor resistencia de algunas bacterias". El abanico de riesgos es enorme, pero el programa también habla de esos otros "virus buenos". Ya hay casos concretos que logran destruir, precisamente, esas bacterias resistentes. A través de la historia de Irene Nevado, que padece fibrosis quística, se explicará la fagoterapia.