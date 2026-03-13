'¿Un nuevo orden mundial?', este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ analiza este sábado cómo la guerra en Oriente ya repercute en el mercado internacional, mientras Washington sigue jugando al despiste con la geopolítica mundial. Además, seis años después de la pandemia, el programa habla de 'Virus buenos, virus malos'.

‘¿Un nuevo orden mundial?’

La geopolítica mundial tal y como la conocíamos hasta hace un tiempo parece haber saltado por los aires cuando la guerra que iniciaron EE.UU. e Israel contra Irán cumple ya su segunda semana. Mientras drones y misiles iraníes siguen cayendo sobre otros países de la región, el ejército israelí se centra en combatir a Hezbolá en el Líbano. A su vez, la milicia chií y Teherán lanzan también operaciones conjuntas contra Israel. Trump afirma que "prácticamente no queda nada por bombardear en el régimen de los ayatolás" e insinúa que la guerra terminará muy pronto, pero nadie sabe con certeza cuál es su plan de salida. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes de la UAM, considera que "a Estados Unidos no le interesa una guerra larga y necesita un final medianamente exitoso. El problema es que sus posibles salidas pueden no ser las que le interesan a Israel". Mientras tanto, el petróleo está siendo arma de guerra en un conflicto enrocado en un estrecho de Ormuz, en estos momentos bloqueado, y con ataques de Irán a petroleros e infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico.

En su primer mensaje, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha amenazado con mantener el cierre del estrecho y con "vengar a los muertos" en la guerra, incluidas las niñas asesinadas en el bombardeo a una escuela en Minab, al sur de Irán. En este contexto, el valor del crudo se ha disparado, superando los 100 dólares el barril. Ante la escalada de precios y los riesgos de suministro, la Agencia Internacional de la Energía ha acordado sacar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. "Países como Irak, sobre todo, y en menor medida Kuwait, ya tienen que empezar a reducir producción para no dañar sus yacimientos, con lo cual el impacto va a ser creciente conforme pasen los días", cuenta Gonzalo Escribano, director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Y en escena, un giro de guion y un nuevo protagonista: Moscú. Trump ha autorizado temporalmente la compra de petróleo ruso, ignorando las sanciones impuestas a Putin por la invasión de Ucrania y dando un balón de oxígeno al Kremlin. "Rusia puede creer que la guerra en Irán le dará una tregua, pero se equivoca", advierte el presidente francés, Emmanuel Macron: "En el G7, nos hemos reafirmado en que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia".