La 1 estrena este jueves 'El perro andaluz', el nuevo gran formato de entretenimiento de Manu Sánchez

RTVE estrena este jueves en el prime time de La 1, tras el partido inaugural del Mundial de Fútbol, ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’, el nuevo gran formato de entretenimiento creado y presentado por Manu Sánchez. Un espacio que combinará humor, música, entrevistas, actualidad y reflexión social desde una mirada contemporánea, abierta y conectada con todo el país desde Andalucía.

Entre los primeros invitados que inauguran el programa estarán Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla. El cantante onubense y el expresidente de Cantabria serán algunos de los primeros protagonistas de un formato que nace con vocación de convertirse en uno de los grandes espacios de entretenimiento de La 1. “Venimos a entretener, a hacer reír y también a hacer pensar”, ha señalado Manu Sánchez sobre un programa concebido para combinar espectáculo, conversación y actualidad bajo una mirada personal y cercana.