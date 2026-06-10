La 1 estrena este jueves 'El perro andaluz', el nuevo gran formato de entretenimiento de Manu Sánchez
- Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla, primeros invitados del programa
- Humor, actualidad, música y entrevistas desde Cartuja Center CITE de Sevilla
- Este jueves 11 de junio, en La 1 y RTVE Play, tras el partido inaugural del Mundial de Fútbol
RTVE estrena este jueves en el prime time de La 1, tras el partido inaugural del Mundial de Fútbol, ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’, el nuevo gran formato de entretenimiento creado y presentado por Manu Sánchez. Un espacio que combinará humor, música, entrevistas, actualidad y reflexión social desde una mirada contemporánea, abierta y conectada con todo el país desde Andalucía.
Entre los primeros invitados que inauguran el programa estarán Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla. El cantante onubense y el expresidente de Cantabria serán algunos de los primeros protagonistas de un formato que nace con vocación de convertirse en uno de los grandes espacios de entretenimiento de La 1. “Venimos a entretener, a hacer reír y también a hacer pensar”, ha señalado Manu Sánchez sobre un programa concebido para combinar espectáculo, conversación y actualidad bajo una mirada personal y cercana.
Humor, música y actualidad desde Sevilla
‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ se grabará con público en directo en Cartuja Center CITE de Sevilla, uno de los grandes espacios escénicos y culturales del sur de Europa.
Cada entrega construirá un universo propio en el que convivirán la entrevista, la improvisación, la música en directo y la actualidad, con el humor como principal hilo conductor. La escenografía del programa recrea un singular universo presidencial en el que se desarrollan entrevistas, actuaciones musicales, monólogos y secciones de actualidad.
El programa contará además con una singular “junta de gobierno” formada por colaboradores y figuras reconocibles del panorama cultural y social español, entre ellas María Galiana o la actriz Mari Paz Sayago. Entre sus secciones destacará también la OCC, la Oficina Contra el Centralismo, una mirada en clave de humor sobre las dinámicas territoriales y la actualidad. La música tendrá un papel fundamental dentro del formato, conectando tradición, identidad andaluza y contemporaneidad a través de actuaciones e interpretaciones en directo.
Con esta nueva apuesta, RTVE y 16 Escalones impulsan un formato pensado para generar emoción, conversación y espectáculo televisivo, combinando cultura, entretenimiento y actualidad bajo la mirada personal de Manu Sánchez.