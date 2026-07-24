'Adaptarse al clima', en 'Informe semanal'
- Además, en ‘Una España Mundial’, analizará las claves del éxito de la Selección Española en el Mundial de Fútbol 2026
- Sábado 25 de julio, a las 21:30 horas en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play
La resaca por el éxito de nuestra selección en el Mundial de Fútbol se entremezcla estos días con la máxima preocupación ciudadana por la ola de incendios, los dos temas que abordará este sábado ‘Informe semanal’. El fuego ya ha arrasado más de 120.000 hectáreas, que cuadruplican el dato registrado el año pasado por estas mismas fechas. Tras la alerta en provincias como Guadalajara -el peor incendio en la historia por superficie quemada- o Toledo, el miedo se extiende por la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha declarado la emergencia nacional.
‘Adaptarse al clima’
El impacto del fuego en el medioambiente y en la propia salud, sumado al calor extremo, son ya una cuestión de emergencia pública. Según la Organización Meteorológica Mundial, el continente europeo es el lugar del planeta que se calienta más rápidamente y España está sufriendo especialmente las consecuencias. En pleno verano de incendios, no hace falta echar mucho la vista atrás para ser conscientes. Hace seis meses, especialmente en el sur, se vivió un invierno de inundaciones extremas. ‘Informe Semanal’ regresa, por ejemplo, a Grazalema (Cádiz), donde las llamas también están haciendo acto de presencia. "Ha habido momentos que no he podido ni asomarme a la puerta", confiesa Feli, una vecina. "Y todavía no me he quitado lo del agua". Las olas de calor ya no son eventos puntuales, sino crisis recurrentes que se hacen más frecuentes, intensas y prolongadas. Los riesgos, por tanto, son indudablemente mayores. "Estamos notando, más que nunca, esas olas de calor y esas temperaturas que antes no teníamos", nos dice Carmen Díaz Paniagua, investigadora de la Estación Biológica de Doñana-CSIC.
A día de hoy, los incendios de sexta generación, en esa zona como en cualquier otro lugar de España, constituyen la mayor amenaza. Sobre terreno quemado del parque nacional de Doñana, Juan Romero, de Ecologistas en Acción, confirma que allí "durante todo el año pasado, hubo más de 50 conatos de incendio y, este año, ya llevamos más de 30. Y sabemos que no se está haciendo absolutamente nada". Más al sur, en Huelva, comprobamos otros latigazos del cambio climático. Matalascañas, uno de los destinos turísticos más destacados, lleva tiempo enfrentándose a sus propios desafíos como el retroceso de sus costas. A la erosión natural hay que añadir la subida del nivel del mar en el Golfo de Cádiz y el devastador paso los temporales. La borrasca Francis arrasó la playa y se llevó por delante una parte del paseo marítimo. Antonio Rodríguez, profesor de Geología de la Universidad de Huelva, muestra cómo han regenerado la zona más afectada: "Estas escolleras son un parche que va a solucionar momentáneamente este episodio, pero que en el futuro va a ocurrir otro". No queda otra que adaptarse al calentamiento global, pero no asumiendo sus consecuencias con resignación, sino aprovechándolos para seguir tomando medidas: preservando los bosques durante todo el año, protegiendo los espacios verdes locales o implementando sistemas de alerta temprana para desastres naturales.
'Una España Mundial'
España es líder de la lista FIFA. Es el primer país en ostentar, al mismo tiempo, el título de campeón mundial del fútbol tanto masculino como femenino. En el horizonte, nuestro país tiene el Mundial 2030, al que llegará no solo como anfitrión -junto con Portugal y Marruecos-, sino también como vigente campeón. Todo el mundo pudo ver cómo nuestra selección le arrebataba el Campeonato del Mundo a Argentina, ganadora en Catar. Juego limpio frente a algunas maniobras aparentemente poco deportivas. "Nuestros jugadores lo han demostrado: son los mejores", dice a ‘Informe Semanal’ el seleccionador Luis de la Fuente: "Es el mejor equipo. No la mejor selección... ¡el mejor equipo! Porque son, también, las mejores personas. Anteponen el bien común al particular. Es el éxito de todo un país". En palabras de Aitor Lagunas, director de la revista Panenka, "su victoria tiene un punto de contracultural porque ha sido básicamente un torneo de personalidades, de nombre mayúsculos como Messi, Haaland, Mbappé, Kane..." El camino tampoco fue fácil, con muchos días y muchos kilómetros a la espalda en un campeonato repartido entre Estados Unidos, México y Canadá. España, sin embargo, solo tuvo que lamentar un gol en contra y no perdió ni un solo partido.
En la mente de muchos, aquella foto registrada por Joan Monfort en 2007 para un calendario solidario de UNICEF con un joven Lionel Messi, que entonces empezaba a hacerse un hueco en el Barça, sosteniendo en una bañera a un bebé llamado Lamine Yamal. El mismo que acabaría, asimismo, formándose en la cantera del Barcelona y que, el pasado domingo en Nueva Jersey, buscó sobre el césped a la derrotada estrella argentina para darle un abrazo de consuelo. Del otro lado, Argentina, a la que le ha costado asumir el resultado y reconocer una imagen poco agradable, la de su selección albiceleste dándole la espalda al equipo ganador. "Es una pena", comenta la periodista deportiva Sara Carmona, "porque era también la despedida de Leo Messi en unos Mundiales. Una pena que todo haya quedado empañado por todo lo que ocurrió tras el pitido final del partido". "No tenía que haber sido así”, añade el periodista Marcos Durán. “Argentina debía resignarse, saludar al rival... pero cuando sos el campeón de todo, querés ganar y eso hace que haya tenido momentos difíciles, complicados y emotivos. Creo que es parte de la idiosincrasia del país, donde el fútbol es una válvula de escape".
Ha sido el Mundial más comercial de la historia, probablemente uno de los más politizados, repleto de restricciones a ciertos países en plena oleada antiinmigratoria en Estados Unidos y con más de una polémica protagonizada por el propio Donald Trump. Ha sido el Mundial que ha amplificado la marea roja tras conseguir la segunda estrella para España.