'Adaptarse al clima', en 'Informe semanal'

La resaca por el éxito de nuestra selección en el Mundial de Fútbol se entremezcla estos días con la máxima preocupación ciudadana por la ola de incendios, los dos temas que abordará este sábado ‘Informe semanal’. El fuego ya ha arrasado más de 120.000 hectáreas, que cuadruplican el dato registrado el año pasado por estas mismas fechas. Tras la alerta en provincias como Guadalajara -el peor incendio en la historia por superficie quemada- o Toledo, el miedo se extiende por la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha declarado la emergencia nacional.

‘Adaptarse al clima’ El impacto del fuego en el medioambiente y en la propia salud, sumado al calor extremo, son ya una cuestión de emergencia pública. Según la Organización Meteorológica Mundial, el continente europeo es el lugar del planeta que se calienta más rápidamente y España está sufriendo especialmente las consecuencias. En pleno verano de incendios, no hace falta echar mucho la vista atrás para ser conscientes. Hace seis meses, especialmente en el sur, se vivió un invierno de inundaciones extremas. ‘Informe Semanal’ regresa, por ejemplo, a Grazalema (Cádiz), donde las llamas también están haciendo acto de presencia. "Ha habido momentos que no he podido ni asomarme a la puerta", confiesa Feli, una vecina. "Y todavía no me he quitado lo del agua". Las olas de calor ya no son eventos puntuales, sino crisis recurrentes que se hacen más frecuentes, intensas y prolongadas. Los riesgos, por tanto, son indudablemente mayores. "Estamos notando, más que nunca, esas olas de calor y esas temperaturas que antes no teníamos", nos dice Carmen Díaz Paniagua, investigadora de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. A día de hoy, los incendios de sexta generación, en esa zona como en cualquier otro lugar de España, constituyen la mayor amenaza. Sobre terreno quemado del parque nacional de Doñana, Juan Romero, de Ecologistas en Acción, confirma que allí "durante todo el año pasado, hubo más de 50 conatos de incendio y, este año, ya llevamos más de 30. Y sabemos que no se está haciendo absolutamente nada". Más al sur, en Huelva, comprobamos otros latigazos del cambio climático. Matalascañas, uno de los destinos turísticos más destacados, lleva tiempo enfrentándose a sus propios desafíos como el retroceso de sus costas. A la erosión natural hay que añadir la subida del nivel del mar en el Golfo de Cádiz y el devastador paso los temporales. La borrasca Francis arrasó la playa y se llevó por delante una parte del paseo marítimo. Antonio Rodríguez, profesor de Geología de la Universidad de Huelva, muestra cómo han regenerado la zona más afectada: "Estas escolleras son un parche que va a solucionar momentáneamente este episodio, pero que en el futuro va a ocurrir otro". No queda otra que adaptarse al calentamiento global, pero no asumiendo sus consecuencias con resignación, sino aprovechándolos para seguir tomando medidas: preservando los bosques durante todo el año, protegiendo los espacios verdes locales o implementando sistemas de alerta temprana para desastres naturales.