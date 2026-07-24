RTVE participará en Eurovisión Junior 2026

RTVE participará en la 24ª edición del festival de Eurovisión Junior, organizada por la Unión Europea de Radiodifusión.

Según la UER, 16 radiotelevisiones públicas han confirmado su presencia en el certamen, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Ta' Qali, Malta: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

Países que participarán en Eurovisión Junior 2026

España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en 11 ocasiones. El representante en 2025, Gonzalo Pinillos, terminó en quinta posición con su canción ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’.

RTVE ofrecerá la semana que viene más detalles de la candidatura española en Malta.