'El perro andaluz' recibe a José Mercé y rinde homenaje al álbum ‘Omega’ con Kiki Morente y Lagartija Nick

José Mercé visita esta semana ‘El perro andaluz’ para repasar con Manu Sánchez los hitos de su trayectoria y compartir su visión sobre la actualidad. El séptimo programa también rendirá tributo al legado de ‘Omega’ con la actuación de Kiki Morente y Lagartija Nick, coincidiendo con el 30º aniversario del disco que marcó un antes y un después en la música española. No faltarán el humor, las actuaciones en directo y las señas de identidad de un formato que sigue convirtiendo la conversación en su principal protagonista.

José Mercé, leyenda del flamenco Cuando el invitado de la semana es una de las voces imprescindibles de la música española, su trayectoria merece un repaso casi obligado. Pero José Mercé es mucho más que una carrera de éxito. El artista jerezano se sentará con Manu Sánchez para charlar sobre la actualidad en una semana marcada por las estrellas, concretamente dos: las que ya lucen bordadas en la camiseta de la Selección Española de Fútbol tras conquistar el Mundial 2026. Si se trata de celebrar, deporte y música son aliados inseparables en la expresión de la alegría colectiva. La noche arrancará con uno de los momentos más esperados de cada entrega: el monólogo de Manu Sánchez. Su particular mirada a la actualidad, afilada, irónica y repleta de humor, volverá a marcar el pulso del programa antes de que José Mercé inaugure el apartado musical con una interpretación de 'Yo soy aquel', de Manuel Alejandro. A partir de ese momento, el artista jerezano recorrerá junto a Manu Sánchez los grandes hitos de su carrera, reflexionará sobre el presente del flamenco y compartirá su visión sobre distintos asuntos del día a día, siempre desde la cercanía y la autenticidad que lo caracterizan.