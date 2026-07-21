Los participantes de 'Hasta el fin del mundo' empiezan su aventura rumbo a la Ruta de la Seda

Los 14 participantes de la segunda temporada del talent de aventuras de La 1 ‘Hasta el fin del mundo’ han comenzado su viaje. Este lunes salieron desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con destino a la puerta de la antigua Ruta de la Seda, punto de inicio de su recorrido.

María del Monte y Rocío Muñoz; Elena Ballesteros y su hija Jimena; Borjamina y Miguel Ángel Gómez; Benita Castejón y Tony R.; Jorge Sanz y Merlín Sanz; y los atletas Odeia Jainaga y Fiona Pinar partieron a primera hora de la mañana del aeropuerto madrileño, y la pareja formada por María José Campanario y Belinda Washington lo hicieron en un vuelo posterior. Los acompaña Paula Vázquez, presentadora de nuevo de la segunda temporada de la adaptación española, producida por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia).

Los participantes de esta segunda temporada recorrerán un largo camino de más de diez mil kilómetros desde la puerta de la antigua Ruta de la Seda, hasta los volcanes más estremecedores del cinturón de fuego del Pacífico; de los legendarios imperios chinos a los reinos budistas; de las grandes civilizaciones a la naturaleza más salvaje y diversa en un gran desafío durante más de dos meses.

La primera temporada fue el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde 2018 y se despidió como líder de su franja con un 12,2% de cuota, 761.000 seguidores y 3 millones de contactos.