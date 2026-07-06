'Hasta el fin del mundo' prepara su siguiente aventura rumbo a la Ruta de la Seda con 14 nuevos participantes

‘Hasta el fin del mundo’ ya tiene a sus siete nuevas parejas de participantes listas para emprender la segunda temporada del programa de aventuras de La 1. Los catorce participantes de esta edición recorrerán un largo camino de más de diez mil kilómetros desde la puerta de la antigua Ruta de la Seda, hasta los volcanes más estremecedores del cinturón de fuego del Pacífico; de los legendarios imperios chinos a los reinos budistas; de las grandes civilizaciones a la naturaleza más salvaje y diversa en un gran desafío durante más de dos meses.

Un formato de éxito en la BBC que explora las capacidades y relaciones humanas sin filtros, da ejemplo de sostenibilidad y actúa como embajador cultural y turístico. Paula Vázquez volverá a ser la presentadora de la segunda temporada de la adaptación española, producida por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia).

La primera temporada fue el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde 2018 y se despidió como líder de su franja con un 12,2% de cuota, 761.000 seguidores y 3 millones de contactos.

Los 14 nuevos aventureros

María del Monte y Rocío Muñoz Se conocieron en el programa de La 1 'La bien cantá'. Rocío era la presentadora del espacio, mientras que María ejercía de jurado. Aunque a primera vista no tenían nada en común, entre ellas surgió una bonita amistad que dura hasta ahora. Con una dilatada trayectoria como cantante y presentadora, Medalla de Andalucía y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros reconocimientos, María se embarca en este reto único donde encontrará en Rocío, que compagina su faceta de presentadora con la de actriz y modelo, un apoyo fundamental.

Elena Ballesteros y Jimena Madre e hija, son dos generaciones con un mismo espíritu viajero. Actriz de profesión, Elena alcanzó gran popularidad por su participación en la serie Periodistas, papel al que le siguieron muchos otros en cine, televisión y teatro. Jimena es cantante y estudiante de Ciencias Políticas. Todos los años hacen un viaje juntas, y en esta ocasión seremos testigos de sus experiencias y de su convivencia.

María José Campanario y Belinda Washington María José Campanario, odontóloga que goza de gran notoriedad mediática a pesar de su perfil discreto, y Belinda Washington, actriz y presentadora, son esa sorprendente pareja que nadie imaginó, pero que todos necesitamos. En este viaje conoceremos cómo son y cómo se enfrentan, sin prejuicios ni filtros, a una de las experiencias más transformadoras de sus vidas.

Borjamina y Miguel Ángel Gómez Borjamina, uno de los integrantes de los Mozos de Arousa, se dio a conocer en el concurso de RTVE 'Bloqueados por el muro', para posteriormente alcanzar gran popularidad en 'Reacción en cadena' y '¡Ahora caigo!'. Miguel Ángel Gómez ha sido concursante de 'Saber y ganar', 'Pasapalabra', 'Boom' y 'Salta'. Los dos han demostrado sobradamente su solidez intelectual y su capacidad de comunicación, y ahora llega su mayor reto: demostrar si también son aventureros.

Benita Castejón y Tony R. Benita Castejón, artista, futuróloga y una de las colaboradoras de televisión más queridas en España, emprende el viaje propuesto por 'Hasta el fin del mundo' junto a Tony R., empresario, promotor de eventos y su representante. Les une una relación muy especial que Benita ha hecho patente en sus intervenciones públicas, así como en sus redes sociales. Juntos forman un dúo único.

Jorge Sanz y Merlín Sanz Padre e hijo comparten su amor por el cine. Jorge, reconocido actor español ganador de un Goya, entre otros muchos reconocimientos, y su hijo, doble de riesgo en series y películas con una historia de superación por descubrir

Odeia Jainaga y Fiona Pinar Odeia Jainaga es un atleta especializado en lanzamiento de jabalina, plusmarquista español desde 2020 y Olímpico en los Juegos de Tokio. Fiona Pinar es una atleta que sufrió la amputación de su pierna izquierda tras un accidente de esquí y que, solo dos años después, logró llegar a la final de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ambos han mostrado una profunda pasión por lo que hacen y representan con orgullo el deporte español.