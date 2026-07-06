'La Revuelta' y Carlos del Amor, galardonados con el 'Castillete de Oro' del Festival del Cante de las Minas

El Festival Internacional del Cante de las Minas reconocerá este año a dos nombres estrechamente ligados a RTVE. 'La Revuelta', el programa de éxito de La 1 presentado por David Broncano, y el periodista y escritor Carlos del Amor recibirán el 'Castillete de Oro', la máxima distinción institucional del certamen, en la 65ª edición del festival, que se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto en La Unión.

'La Revuelta', premiada por acercar el flamenco al gran público El exitoso programa de La 1, presentado por David Broncano y producido por RTVE en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, recibirá el 'Castillete de Oro' por su extraordinaria labor de difusión, reivindicación y celebración del arte flamenco. En un panorama televisivo en el que la música en directo tiene cada vez menos presencia, 'La Revuelta' se ha consolidado como un espacio que apuesta de forma decidida por las actuaciones en vivo y por acercar la música al gran público desde un formato innovador, cercano y con gran capacidad de convocatoria. El festival ha querido reconocer ese compromiso del programa que, además de combinar entretenimiento y humor, ha dado visibilidad a algunas de las figuras más destacadas del flamenco. A lo largo de sus temporadas han pasado por el espacio artistas como Israel Fernández, Yerai Cortés, Ricardo Fernández del Moral o Manuel Liñán, todos ellos estrechamente vinculados al Festival Internacional del Cante de las Minas. Con este galardón, el certamen distingue la contribución de 'La Revuelta' a la promoción del flamenco y al impulso de la música en directo entre nuevas generaciones de espectadores.