'La Revuelta' y Carlos del Amor, galardonados con el 'Castillete de Oro' del Festival del Cante de las Minas
- El programa de La 1 recibe la máxima distinción institucional del certamen por su compromiso con la difusión y la celebración del flamenco
- El festival reconoce la trayectoria de Carlos del Amor como uno de los grandes referentes del periodismo cultural español
- La 65ª edición del certamen se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto en La Unión
El Festival Internacional del Cante de las Minas reconocerá este año a dos nombres estrechamente ligados a RTVE. 'La Revuelta', el programa de éxito de La 1 presentado por David Broncano, y el periodista y escritor Carlos del Amor recibirán el 'Castillete de Oro', la máxima distinción institucional del certamen, en la 65ª edición del festival, que se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto en La Unión.
'La Revuelta', premiada por acercar el flamenco al gran público
El exitoso programa de La 1, presentado por David Broncano y producido por RTVE en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, recibirá el 'Castillete de Oro' por su extraordinaria labor de difusión, reivindicación y celebración del arte flamenco.
En un panorama televisivo en el que la música en directo tiene cada vez menos presencia, 'La Revuelta' se ha consolidado como un espacio que apuesta de forma decidida por las actuaciones en vivo y por acercar la música al gran público desde un formato innovador, cercano y con gran capacidad de convocatoria.
El festival ha querido reconocer ese compromiso del programa que, además de combinar entretenimiento y humor, ha dado visibilidad a algunas de las figuras más destacadas del flamenco. A lo largo de sus temporadas han pasado por el espacio artistas como Israel Fernández, Yerai Cortés, Ricardo Fernández del Moral o Manuel Liñán, todos ellos estrechamente vinculados al Festival Internacional del Cante de las Minas.
Con este galardón, el certamen distingue la contribución de 'La Revuelta' a la promoción del flamenco y al impulso de la música en directo entre nuevas generaciones de espectadores.
Carlos del Amor, referente del periodismo cultural
El Festival Internacional del Cante de las Minas también reconocerá con el 'Castillete de Oro' a Carlos del Amor, periodista, escritor y jefe adjunto del Área de Cultura de los Servicios Informativos de RTVE, por una trayectoria que lo ha convertido en una de las voces imprescindibles del periodismo cultural en España.
Con un estilo personal, sensible y divulgativo, Carlos del Amor lleva años acercando el arte y la cultura a millones de espectadores desde RTVE. Presentador, editor, colaborador y autor de libros como ‘La vida a veces’, ‘Emocionarte’. ‘La doble vida de los cuadros’ o ‘Retratarte. Cuando cada mirada es una historia’, recibió en 2023 el Premio Ondas al Mejor Presentador de Televisión y acaba de ser reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026.
Al conocer la concesión del galardón, Del Amor ha asegurado que supone "un honor enorme por lo que significa, por ser la cita cultural que es, por la gente que lo ha recibido antes que yo, por ser una distinción que premia la cultura desde la cultura y por el arte que rodea a este festival". Gran admirador del flamenco, el periodista recuerda con especial cariño su vínculo con el certamen: "Cuando era pequeño oía hablar del Cante de las Minas y en mi imaginación veía un templo lleno de sabios donde cada noche nacía la magia. Cuando pasó el tiempo fui de aficionado y poco después a trabajar. Y lo que viví se parecía mucho a lo imaginado de crío. Hay veces que la realidad no decepciona". Con este reconocimiento se incorpora a la nómina de comunicadores distinguidos por el festival, entre ellos, Juan Ramón Lucas, Carlos Franganillo, Vicente Vallés o Carlos Herrera.
La 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas se celebrará en La Unión entre el 29 de julio y el 8 de agosto. Próximamente se darán a conocer las fechas de entrega de los 'Castilletes de Oro' concedidos a 'La Revuelta', Carlos del Amor, la banda Viva Suecia y la bailaora María Pagés.