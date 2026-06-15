Carlos del Amor, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026

El periodista de RTVE Carlos del Amor ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026 que concede el Ministerio de Cultura. El jurado ha decidido otorgarle la distinción por “su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano”.

El jurado también ha señalado que Carlos del Amor “ha desarrollado un estilo narrativo propio, original y creativo, que acerca los contenidos culturales a un público masivo sin perder rigor ni calidad”. Sus miembros le consideran un “referente del periodismo cultural en el ámbito del servicio público, en particular en RTVE”, que durante su trayectoria “ha sabido equilibrar información y pasión, dando el protagonismo a los creadores y a las historias detrás de las obras”.

En declaraciones a RTVE.es, Carlos del Amor ha reivindicado la televisión como medio de masas: “Se premia a un medio que muchas veces se le mira como efímero y rápido”, sostiene, y valora la capacidad de la televisión a la hora de explorar la vertiente más creativa de la profesión: “Es lo que a mí más me atrajo hace ya veintitantos años. Poder experimentar con la imagen”.

A su juicio, el periodismo cultural siempre ha tenido un estatus “muy precario”, y en concreto, en televisión, está denostado. “Se decía bajaba la audiencia siempre. Era el sambenito que se nos colgaba. Y nos lo hemos quitado, no la bajamos. Porque luego te das cuenta que no, que se hacen especiales de diez minutos y no bajan la audiencia. Se hacen cosas de una hora y no bajan. Es un mito y hay miedo porque siempre se cree que la tele tiene que ser taquicárdica. Y creo que la gente ya demanda otro tipo de cosas y una información más tranquila y reposada, en la que haya belleza, discurso, que se cuenten cosas. Por suerte es un medio público que apuesta por ese tipo de contenido”.

Desde el Ministerio de Cultura subrayan que el enfoque humanista del actual jefe adjunto del Área de Cultura de los informativos de RTVE “convierte la sensibilidad en una herramienta de conocimiento. La versatilidad y el compromiso de Carlos del Amor han contribuido a renovar la estética del género y a reforzar la cultura como un derecho ciudadano”.

El premio, dotado con 30.000 euros, reconoció en su pasada edición a la periodista Rosana Torres, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Jesús Marchamalo, Ana Romaní, Lluís Permanyer, Guillermo Busutil, Blanca Berasátegui, Anxo Quintela o Conxita Casanovas.