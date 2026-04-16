RTVE accede a un poema inédito atribuido a Lorca que permanecía oculto en el reverso de uno de sus manuscritos
- Una de las mayores expertas en el poeta asegura que la caligrafía y los conceptos que trata dotan de autenticidad al texto
- Los versos han sido descubiertos por el cantautor Miguel Poveda, comprador del manuscrito de Lorca ‘Gacela de la raíz amarga’
- El periodista de TVE Carlos del Amor ha mostrado el documento original en el Telediario, que verá la luz en el próximo libro de Poveda
El Telediario de TVE ha adelantado en exclusiva un poema hasta ahora desconocido que ha permanecido oculto durante décadas en la parte trasera del manuscrito de Federico García Lorca ‘Gacela de la raíz amarga’. La filóloga y experta en el poeta Pepa Merlos concluye que estos versos secretos son auténticos. El hallazgo lo ha realizado el cantautor Miguel Poveda, quien los descubrió después de adquirir la obra original ya conocida del poeta granadino. El documento inédito, al que ha tenido acceso Carlos del Amor, se hará público en el nuevo libro de Poveda: ‘Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca’.
Unos garabatos sin importancia, un “regalo para el corazón”
A continuación, los versos atribuidos a García Lorca que ha recitado Miguel Poveda para el Telediario 93 años después:
“Canto,
El reloj cuenta maquinalmente las horas,
Da lo mismo las siete que las doce,
Yo no estoy aquí,
Es la señal de carne que dejé al irme
Para saber mi sitio al regresar”
Para Poveda, emocionado, supone “un regalo para el corazón” este boceto garabateado que publicará en su libro ‘Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca’, en honor a su referente.
La caligrafía y conceptos arraigados en la obra de Lorca
Según la filóloga Pepa Merlo, una de las mayores expertas en Federico García Lorca, no cabe lugar a dudas: “Esa es la letra de Federico, tienes ahí un hallazgo. Algo nuevo de Federico”.
Merlos reconoce que “nadie había dado importancia” al texto porque “estaba en el reverso de ‘La gacela de la raíz amarga’, y según su interpretación, Lorca “está estructurando esa importancia que él le daba al tiempo”, un concepto muy presente en la obra del poeta granadino.