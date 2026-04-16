RTVE accede a un poema inédito atribuido a Lorca que permanecía oculto en el reverso de uno de sus manuscritos

El Telediario de TVE ha adelantado en exclusiva un poema hasta ahora desconocido que ha permanecido oculto durante décadas en la parte trasera del manuscrito de Federico García Lorca ‘Gacela de la raíz amarga’. La filóloga y experta en el poeta Pepa Merlos concluye que estos versos secretos son auténticos. El hallazgo lo ha realizado el cantautor Miguel Poveda, quien los descubrió después de adquirir la obra original ya conocida del poeta granadino. El documento inédito, al que ha tenido acceso Carlos del Amor, se hará público en el nuevo libro de Poveda: ‘Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca’.

Unos garabatos sin importancia, un “regalo para el corazón” A continuación, los versos atribuidos a García Lorca que ha recitado Miguel Poveda para el Telediario 93 años después: “Canto, El reloj cuenta maquinalmente las horas, Da lo mismo las siete que las doce, Yo no estoy aquí, Es la señal de carne que dejé al irme Para saber mi sitio al regresar” Imágenes del manuscrito atribuido a Federico García Lorca Para Poveda, emocionado, supone “un regalo para el corazón” este boceto garabateado que publicará en su libro ‘Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca’, en honor a su referente.