La 1 (14%) revalida su liderazgo el lunes con su despliegue por los incendios, sus series y 'El Grand Prix del Verano'

Nueva jornada de dominio en audiencias para La 1, que firmó este lunes un 14% de cuota. Sus espacios informativos y actualidad, series de ficción y programas de entretenimiento le dieron a La 1 el liderazgo en la madrugada (9,5%), mañana (20,6%), tarde (11,8%), prime time (14,3%) y late night (11,2%). Sobresalen ‘Valle Salvaje’ y ‘La promesa’, ‘El Grand Prix del Verano’, así como ‘Teledeporte 1’, lo más visto de la cadena, y los espacios informativos y de actualidad ‘Telediario Matinal’, ‘La hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’, que registran récords de audiencia.

Un dominio contundente de La 1 que culminó por la noche con ‘El Grand Prix del Verano’, líder absoluto del prime time con un 16% de cuota y 1.284.000 espectadores. Más de 3,4 millones de personas vieron en algún momento del duelo entre Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa).

Confianza en los espacios informativos y de actualidad La audiencia respalda a La 1 como la cadena de referencia para seguir la actualidad, marcada esta última semana por la ola de incendios en Ávila, Madrid y Castellón. Así lo demuestran la buena acogida de sus informativos y magacines, líderes en sus respectivas franjas horarias. El ‘Telediario Matinal’ continúa siendo lo más visto a primera hora de la mañana y, este lunes, el informativo que presentó Mireia Alzuria alcanzó una cuota de pantalla del 32,5% en La 1 y el Canal 24 horas. A continuación, con Álex Barreiro y Aida Bao al frente, ‘La hora de La 1’ superó a sus competidores con una cuota del 25,5%, y 440.000 espectadores. Más de 1,4 millones de personas conectaron alguna vez con el programa. ‘Mañaneros 360’ tomó el relevo y prolongó el dominio con un 19,1% de cuota de pantalla y una media de 563.000 espectadores en La 1. El magacín de Javier Ruiz y Adela González rebasó los 2,2 millones de espectadores únicos. Durante la tarde, ‘Directo al grano’ confirmó su buena tendencia al conseguir la tercera mejor cuota de su historia, un 12,8%, con 1.055.000 espectadores de media. También fue la oferta más contactada de su franja, 2.805.000 conectaron alguna vez con el programa presentado por Gonzalo Miró y Martín Barrero, que además lideró a partir de las 17:00 horas. En ese tramo anotó un 13,5% de cuota y 1.063.000 espectadores de media. El ‘Informativo Territorial 1’ consiguió un 16,1% de cuota, igualando así su cuarto mejor dato desde el año 2011, y 1,4 millones de contactos. Por su parte, el ‘Telediario 1’, con Lourdes Maldonado, alcanzó los 1.465.000 espectadores de media, 16,5% de cuota y 2,2 millones de contactos. Por la noche, ‘El Telediario 2’, con Javier Gutiérrez, anotó 1.326.000 espectadores de media, una cuota 15,4% y 2,3 millones de espectadores únicos. ‘Teledeporte 1’, con la última hora del mercado de fichajes de Real Madrid y FC Barcelona y el final del Tour, fue lo más visto de La 1: 1.409.000 espectadores escogieron el espacio presentado por Nico de Vicente, que logró una cuota de pantalla del 15,5%. Junto con el Canal 24 horas, alcanzó los 1.507.000 espectadores, una cuota del 16,6% y más de 1,5 millones de contactos.