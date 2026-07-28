La 1 (14%) revalida su liderazgo el lunes con su despliegue por los incendios, sus series y 'El Grand Prix del Verano'
- El TD Matinal, ‘La hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, las series y ‘Malas Lenguas’ lideran sus franjas y ‘Teledeporte 1’ fue lo más visto en La 1
- El duelo entre Balanegra y Zumárraga en ‘El Grand Prix del Verano’ (16%) logró 1.284.000 espectadores de media y lideró el prime time
- ‘Directo al grano’ (12,8%) anotó su tercera mejor cuota
- La 2 logró un 4,9%, su segunda mejor cuota del año, impulsada por ‘Malas lenguas’, los concursos y el cine clásico
Nueva jornada de dominio en audiencias para La 1, que firmó este lunes un 14% de cuota. Sus espacios informativos y actualidad, series de ficción y programas de entretenimiento le dieron a La 1 el liderazgo en la madrugada (9,5%), mañana (20,6%), tarde (11,8%), prime time (14,3%) y late night (11,2%). Sobresalen ‘Valle Salvaje’ y ‘La promesa’, ‘El Grand Prix del Verano’, así como ‘Teledeporte 1’, lo más visto de la cadena, y los espacios informativos y de actualidad ‘Telediario Matinal’, ‘La hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’, que registran récords de audiencia.
Un dominio contundente de La 1 que culminó por la noche con ‘El Grand Prix del Verano’, líder absoluto del prime time con un 16% de cuota y 1.284.000 espectadores. Más de 3,4 millones de personas vieron en algún momento del duelo entre Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa).
Confianza en los espacios informativos y de actualidad
La audiencia respalda a La 1 como la cadena de referencia para seguir la actualidad, marcada esta última semana por la ola de incendios en Ávila, Madrid y Castellón. Así lo demuestran la buena acogida de sus informativos y magacines, líderes en sus respectivas franjas horarias.
El ‘Telediario Matinal’ continúa siendo lo más visto a primera hora de la mañana y, este lunes, el informativo que presentó Mireia Alzuria alcanzó una cuota de pantalla del 32,5% en La 1 y el Canal 24 horas. A continuación, con Álex Barreiro y Aida Bao al frente, ‘La hora de La 1’ superó a sus competidores con una cuota del 25,5%, y 440.000 espectadores. Más de 1,4 millones de personas conectaron alguna vez con el programa. ‘Mañaneros 360’ tomó el relevo y prolongó el dominio con un 19,1% de cuota de pantalla y una media de 563.000 espectadores en La 1. El magacín de Javier Ruiz y Adela González rebasó los 2,2 millones de espectadores únicos.
Durante la tarde, ‘Directo al grano’ confirmó su buena tendencia al conseguir la tercera mejor cuota de su historia, un 12,8%, con 1.055.000 espectadores de media. También fue la oferta más contactada de su franja, 2.805.000 conectaron alguna vez con el programa presentado por Gonzalo Miró y Martín Barrero, que además lideró a partir de las 17:00 horas. En ese tramo anotó un 13,5% de cuota y 1.063.000 espectadores de media.
El ‘Informativo Territorial 1’ consiguió un 16,1% de cuota, igualando así su cuarto mejor dato desde el año 2011, y 1,4 millones de contactos.
Por su parte, el ‘Telediario 1’, con Lourdes Maldonado, alcanzó los 1.465.000 espectadores de media, 16,5% de cuota y 2,2 millones de contactos. Por la noche, ‘El Telediario 2’, con Javier Gutiérrez, anotó 1.326.000 espectadores de media, una cuota 15,4% y 2,3 millones de espectadores únicos.
‘Teledeporte 1’, con la última hora del mercado de fichajes de Real Madrid y FC Barcelona y el final del Tour, fue lo más visto de La 1: 1.409.000 espectadores escogieron el espacio presentado por Nico de Vicente, que logró una cuota de pantalla del 15,5%. Junto con el Canal 24 horas, alcanzó los 1.507.000 espectadores, una cuota del 16,6% y más de 1,5 millones de contactos.
Series, cine y concursos
Este ha sido un lunes de enhorabuena también para la ficción de TVE. Las series vespertinas de la cadena fueron la opción escogida por la mayoría. ‘Valle Salvaje’ logró una cuota del 10% y 1,4 millones de espectadores únicos, mientras que ‘La promesa’ se alzó hasta el 12% y 1,1 millones de espectadores únicos. El bloque ‘Historias que hacen historia’ promedió un 11% y superó en 2.2 puntos a la segunda opción en la franja.
Además, La 2 registró ayer un 4,9%, su segunda mejor cuota del año. El cine clásico, con 'El largo y cálido verano', despuntó en el prime time con 606.000 espectadores de media y un 7,1%, la mejor cuota de este espacio desde 2021. Casi 2 millones de espectadores únicos vieron la película protagonizada por Paul Newman y Joanne Woodward, que fue lo más contactado del día en la cadena.
En número de espectadores, el espacio más visto de la cadena fue ‘Malas lenguas’, que con 629.000 seguidores y un 8,7%, anotó su segunda mejor cuota histórica.
Y, una vez más, destacaron los concursos de La 2. ‘Saber y ganar’, con Jordi Hurtado, logró 615.000 espectadores de media y un 7% de cuota. Aitor Albizua anotó un 5,7% y una media de 547.000 epectadores en ‘Cifras y letras’. Y Egoitz Txurruka logró en ‘Trivial Pursuit’ una cuota del 4,9% y 422.000 espectadores de media.