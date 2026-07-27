Mercedes colapsa en Valle Salvaje ¿Por qué se ha desmayado la duquesa de Miramar?

Mercedes está viviendo una auténtica pesadilla en 'Valle Salvaje'. Todo se debe a una misma razón: lleva tiempo viviendo una mentira y por fin se ha dado cuenta. Aunque puede que sea demasiado tarde. El culpable tiene nombre: Dámaso. Y la persona que le ha abierto los ojos es quien menos lo esperaba, su enemiga histórica...

Victoria Salcedo de la Cruz parece camino de convertirse en la aliada que menos esperaba encontrar la duquesa de Miramar. Culpable de la muerte de su hermana Pilara, Victoria ha sido siempre la némesis de Mercedes. Pero algo parece haber cambiado en ella, que parece dispuesta a ayudar a quien antaño fuese su enemiga. ¿Debería confiar en ella?

El ardid de Victoria Cuando Victoria intentó abrirle los ojos a Mercedes sobre la verdadera naturaleza de Dámaso, la de Miramar hizo oídos sordos: para ella, no hay nadie en el valle menos de fiar que la Salcedo. Pero en esta ocasión Victoria tenía razón y no dudó en ir hasta el final para demostrarlo: fue astuta y elaboró un plan que consistía en hacer que Mercedes viese con sus propios ojos que Dámaso está jugando a dos bandas. Y así fue: a la de Miramar se le rompió el corazón cuando escuchó cómo Dámaso trataba de manipular a su exesposa en los mismos términos que a ella, como si fuese la mujer de su vida. En ese momento, lo vio como es: un hombre sin escrúpulos y sin corazón capaz de hacer cualquier cosa por lograr sus objetivos. Nadie parecido a la persona que ella creía conocer. Victoria besa a Dámaso frente a MercedesRTVE