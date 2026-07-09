Dámaso soborna al obispo para salvar a Victoria en 'Valle Salvaje' y desata la ira de don Hernado

Tras numerosos días desde la llegada del obispo de Burgos, don Aurelio, a Valle Salvaje, sus habitantes han recibido una inesperada noticia: ¡Victoria ha sido declarada inocente! Tanto a aquellos que rogaban indulgencia al obispo, como a los que esperaban con ansia la condena de Victoria, les ha pillado completamente por sorpresa. Especialmente a don Hernando, el responsable de la presencia de Aurelio en el valle.

Don Aurelio, llegó al valle con la premisa de estudiar el posible caso de bigamia de Victoria. Desde el principio demostró ser un hombre frío y no precisamente piadoso, y pronto dejó ver que tenía una idea clara y premeditada de cuál sería el veredicto sobre Victoria. Desde luego así lo había apalabrado con don Hernando, quién resultó haberlo llamado para que intercediese en beneficio de sus intereses y cobrarse un favor que le debía.

Aurelio sorprende a todos con su veredictoRTVE

El plan de Dámaso Mientras, en Casa Pequeña, Dámaso, Victoria y Mercedes buscaban una forma de evitar la aparentemente inminente condena de Victoria, pues sospechaban que el clérigo podía estar comprando para perjudicarla. La pista para confirmarlo fue un amigo de Mercedes, el obispo de Osma, don Sebastián, quien debía juzgar el caso en última instancia. Parecía que su cercanía podía ayudarles a salvar a Victoria, sin embargo, Dámaso descubrió que el veredicto estaría basado en su totalidad en las pruebas presentadas por don Aurelio. Victoria ya estaba condenada. Dámaso, como siempre calculador y determinado, no se dio por vencido: trató de convencer a don Aurelio de que cambiase de opinión con una generosa cantidad de dinero. El obispo rechazó rotundamente su soborno, alegando una falsa integridad. De este modo, resultaba inevitable un veredicto desfavorable para Victoria, puesto que, si Dámaso no sólo había fallado en su intento de persuadirlo, si no que además se había ganado su desaprobación ¿que otra salida quedaba? Pero, contra todo pronóstico, Dámaso ha encontrado la manera de convencer al obispo. Pero, ¿cómo lo habrá conseguido? ¿Mediante una cantidad aún mayor de dinero? ¿O tendrá información lo suficientemente sensible para manipular su intereses? Lo que queda claro es que Dámaso es capaz de manejar a su favor a todo aquel que se le cruce en su camino.