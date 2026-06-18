El obispo acude a 'Valle Salvaje' para poner orden entre Victoria, José Luis y Dámaso
- El obispo acude al valle debido al escándalo de bigamia de Victoria
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Tras revelarse que Dámaso, el primer marido de doña Victoria, estaba vivo, ha llegado a Valle Salvaje el obispo don Aurelio para poner orden. Mientras Victoria reside en la casa pequeña, protegida por Mercedes, José Luis abre las puestas de palacio para acoger al obispo. La estancia de Victoria en el valle corre peligro, pero todo depende la sentencia de don Aurelio sobre la bigamia de Victoria.
El escándalo y destierro de Victoria
Cuando José Luis y Victoria desposaron, todos en Valle Salvaje daban por muerto a Dámaso. Su vuelta, por tanto, puso a Victoria en una encrucijada que la podría dejar muy mal parada, pues podría considerearse un grave caso de bigamia. No sólo eso, si no que además Dámaso es un hombre calculador y cruel que trajo consigo maquinaciones y extorsiones.
Cuando la a verdad salió a la luz, se abrió una nueva vía para José Luis: deshacerse tanto de Dámaso como de Victoria. Estas circunstancias hicieron que finalmente José Luis, asesorado por el marqués, don Hernando, decidiese expulsar a Victoria de palacio. Sin embargo, éste no esperaba que Mercedes, influenciada por las maquiavélicas manipulaciones de Dámaso, la acogería en Casa Pequeña. ¡Menuda sorpresa para todos! Este escándalo ha convertido al valle en objeto de todo tipo de rumores y todos están en vilo de saber como evoluciona este embrollo.
La llegada del obispo
Ahora llega al valle el obispo, para ocuparse del asunto. José Luis lo ha recibido y, a su llegada, es visible un carácter un tanto estricto y seco. ¡Así lo ha comprobado Francisco que casi recibe una reprimenda de su parte! Vista su actitud aún está por descubrir si será benevolente con doña Victoria o, por el contrario, será tajante y decidirá acusarla de bigamia. Además José Luis ha expresado una clara sorpresa al descubrir que don Hernando no había sido quién había llamado al obispo . ¿Por qué acude entonces el obispo a Valle Salvaje? ¿Se debe a los rumores sobre el destierro de Victoria, o se trata de la llamada de alguien más?
Parece que el tormento de Victoria no acaba y este asunto acaba de empezar. La opinión del obispo podrian determinar y cambiarlo todo. Próximamente descubriremos si Victoria debería preocuparse. ¿Qué pasará con Victoria? Por el momento esperaremos a ver como se desenvuelve don Aurelio en el valle y que deciones toma al respecto.