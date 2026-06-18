El obispo acude a 'Valle Salvaje' para poner orden entre Victoria, José Luis y Dámaso

Tras revelarse que Dámaso, el primer marido de doña Victoria, estaba vivo, ha llegado a Valle Salvaje el obispo don Aurelio para poner orden. Mientras Victoria reside en la casa pequeña, protegida por Mercedes, José Luis abre las puestas de palacio para acoger al obispo. La estancia de Victoria en el valle corre peligro, pero todo depende la sentencia de don Aurelio sobre la bigamia de Victoria.

El escándalo y destierro de Victoria Cuando José Luis y Victoria desposaron, todos en Valle Salvaje daban por muerto a Dámaso. Su vuelta, por tanto, puso a Victoria en una encrucijada que la podría dejar muy mal parada, pues podría considerearse un grave caso de bigamia. No sólo eso, si no que además Dámaso es un hombre calculador y cruel que trajo consigo maquinaciones y extorsiones. Cuando la a verdad salió a la luz, se abrió una nueva vía para José Luis: deshacerse tanto de Dámaso como de Victoria. Estas circunstancias hicieron que finalmente José Luis, asesorado por el marqués, don Hernando, decidiese expulsar a Victoria de palacio. Sin embargo, éste no esperaba que Mercedes, influenciada por las maquiavélicas manipulaciones de Dámaso, la acogería en Casa Pequeña. ¡Menuda sorpresa para todos! Este escándalo ha convertido al valle en objeto de todo tipo de rumores y todos están en vilo de saber como evoluciona este embrollo. José Luis descubre a Victoria residiendo en Casa Pequeñat