Matilde se apiada de Victoria cumpliendo con su penitencia en 'Valle Salvaje'
- Matilde se apiada de Victoria y le da de beber mientras cumple su penitencia
- “Ni siquiera alguien como usted merece un castigo así” afirma Matilde
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Victoria sufre la penitencia impuesta por el obispo, tras pasar todo el día y la noche a la intemperie soportando el gélido frío del valle. Algunos, tanto en Casa Grande como en Casa Pequeña, han tratado de evitar que el obispo persistiese con su castigo, entre ellos su sobrina Bárbara y el duque Rafael.
La sorpresa ha sido la ayuda proporcionada por Matilde, que se ha apiadado de Victoria y se ha acercado a ofrecerle de beber. ¡Qué corazón tan grande tiene! La cara de Victoria ante la presencia de Matilde expresa un completo desconcierto. Ha sido tal su sorpresa que en un inicio ha asumido que se trataba de Bárbara la que acudía a su socorro. Y no era como para esperar algo diferente, pues su tormentosa relación de enemistad no deja un precedente precisamente amistoso.
El calvario de Matilde
Durante años Matilde ha aguantado numerosos desprecios y ataques de Victoria, quien le ha hecho la vida imposible. Durante su matrimonio con Gaspar, el hijo de Victoria, Matilde vivía un infierno constante pues este despreciaba a Matilde, mientras tenía una aventura con Irene, la hija del entonces duque José Luis.
Poco antes de la inesperada muerte de Gaspar, Matilde conoció a Atanasio, que la amaba incondicionalmente y le hizo descubrir el amor verdadero, respetuoso y con afecto. En su lecho de muerte Gaspar se disculpó ante Matilde. Pero Victoria se propuso destruir la relación de Matilde y Atanasio e interponerse entre ellos. Así Matilde, que parecía respirar tras pasar la tormenta, se vió bajo una nueva opresión.
A pesar de la insistencia de Victoria por sabotearles, la pareja intentó casarse en una pequeña ceremonia en el valle. Pero Victoria siempre tiene un as bajo la manga y chantajeó al hermano de Matilde, Martín, para utilizarlo como espía. Esto no solo provocó la interrupción de la boda, que Victoria prohibió, sino que también causó un gran distanciamiento entre los hermanos, pues Matilde se sentía terriblemente traicionada.
Una nueva esperanza truncada por Victoria
Parecía que Victoria no dejaría nunca feliz a Matilde. Sin embargo, tras numerosos intentos de desprenderse del yugo de Victoria, Matilde descubrió algo que le ayudaría a tomar las riendas. Fruto de sus investigaciones Atanasio y Matilde descubrieron que don Eduardo es en realidad Dámaso, el primer marido de Victoria, que todos creían muerto. Matilde utilizó esta información como amenaza para conseguir la aprobación de Victoria y conseguir casarse.
Casados y felices la pareja vive en Casa Pequeña lejos de las garras de Victoria. O eso piensan ellos… Victoria es incansable y su empeño no permitir la felicidad de Matilde ha infiltrado a Benigna, una curandera que asegura buscar ayudarles a concebir un hijo. ¡Pero no es tan sencillo! Benigna, obligada por Victoria, ha suministrado a Matilde un bebedizo que corta sus sangrados. Matilde piensa que está en cinta pero Atanasio, advertido por Luisa, teme por la salud de su mujer.
Victoria, desterrada de palacio por Jose Luis tras el escándalo de bigamia, ha vuelto a Casa Pequeña. Con el enemigo en casa Matilde está profundamente estresada. Pero Victoria tampoco pasa por su mejor momento: el obispo le ha impuesto una penitencia tremendamente cruel y todos en el valle son testigos de su sufrimiento cumpliendo el castigo. Aún con todo su desafortunado pasado Matilde es increíblemente bondadosa y ha acudido a dar de beber a Victoria, que está agotada. “Ni siquiera alguien como usted merece un castigo así” le ha confesado Matilde, capaz de ver la injusticia en el sufrimieno de Victoria.
¿Será Victoria capaz de rectificar su crueldad y responder a la compasión de Matilde? ¿O terminará una vez más volviendo fuerte e impasible? Lo que está claro es que Victoria por el momento apenas conserva energías y su futuro en el valle pende de un hilo. No te pierdas ningún capítulo de Valle Salvaje para saber que fututo le depara a Victoria y como se portará con Matilde.