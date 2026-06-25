Matilde se apiada de Victoria cumpliendo con su penitencia en 'Valle Salvaje'

Victoria sufre la penitencia impuesta por el obispo, tras pasar todo el día y la noche a la intemperie soportando el gélido frío del valle. Algunos, tanto en Casa Grande como en Casa Pequeña, han tratado de evitar que el obispo persistiese con su castigo, entre ellos su sobrina Bárbara y el duque Rafael.

La sorpresa ha sido la ayuda proporcionada por Matilde, que se ha apiadado de Victoria y se ha acercado a ofrecerle de beber. ¡Qué corazón tan grande tiene! La cara de Victoria ante la presencia de Matilde expresa un completo desconcierto. Ha sido tal su sorpresa que en un inicio ha asumido que se trataba de Bárbara la que acudía a su socorro. Y no era como para esperar algo diferente, pues su tormentosa relación de enemistad no deja un precedente precisamente amistoso.

El calvario de Matilde Durante años Matilde ha aguantado numerosos desprecios y ataques de Victoria, quien le ha hecho la vida imposible. Durante su matrimonio con Gaspar, el hijo de Victoria, Matilde vivía un infierno constante pues este despreciaba a Matilde, mientras tenía una aventura con Irene, la hija del entonces duque José Luis. Poco antes de la inesperada muerte de Gaspar, Matilde conoció a Atanasio, que la amaba incondicionalmente y le hizo descubrir el amor verdadero, respetuoso y con afecto. En su lecho de muerte Gaspar se disculpó ante Matilde. Pero Victoria se propuso destruir la relación de Matilde y Atanasio e interponerse entre ellos. Así Matilde, que parecía respirar tras pasar la tormenta, se vió bajo una nueva opresión. A pesar de la insistencia de Victoria por sabotearles, la pareja intentó casarse en una pequeña ceremonia en el valle. Pero Victoria siempre tiene un as bajo la manga y chantajeó al hermano de Matilde, Martín, para utilizarlo como espía. Esto no solo provocó la interrupción de la boda, que Victoria prohibió, sino que también causó un gran distanciamiento entre los hermanos, pues Matilde se sentía terriblemente traicionada. Valle Salvaje La boda fallida de Matilde y Atanasio La pareja pretendía darse el "sí, quiero" en secreto para evitar el sabotaje de Victoria. Sin embargo, el plan se ha truncado. Ver ahora