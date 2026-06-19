Braulio se sale con la suya con Manuela, pero no se libra de la bronca de Enriqueta: vuelve a ver este momentazo
- Enriqueta y Braulio nos están dando grandes momentos últimamente en 'Valle Salvaje'
- Tirar a Manuela por las escaleras tiene consecuencias: vuelve a ver el capítulo en RTVE Play
La madre y el hijo, Enriqueta y Braulio, nos están dando momentazos en 'Valle Salvaje'. Porque tienen unas formas bastante peculiares de conseguir sus objetivos y porque las cosas no siempre les salen como desean. Especialmente al pobre Braulio, que no sabe qué hacer desde que su madre le dijo que tenía una misión: conquistar a Enriqueta.
Muy tímido y sin experiencia en el amor, a Braulio no se le ha ocurrido nada mejor para retener a Manuela en el valle... ¡que tirarla por las escaleras! Una drástica decisión que podía haber terminado en tragedia. Y todavía está a tiempo de hacerlo.
Las consecuencias de la caída para Manuela
Aunque podía haberse matado y sólo se ha lesionado el tobillo, el empujón de Braulio no le ha salido gratis a Manuela. La joven estaba deseando marcharse del valle y, en este sentido, el joven se ha salido con la suya. Porque un Don Hernando muy preocupado le ha prohibido a su hija, aconsejado por el galeno, que abandone Valle Salvaje. Así es: Manuela está encerrada en las cuatro paredes de la Casa Grande, al menos hasta que se mejore.
Esto Braulio lo ve como una oportunidad, aunque está por ver si conseguirá sacar algo de Manuela que no sea, como es habitual, su desprecio. ¡La joven le ha echado unas miradas de odio que no tienen desperdicio! Y eso que él se ha esforzado por que parezca un accidente...
La bronca de Enriqueta a Braulio que no tiene desperdicio
Lo que sí ha sido un momentazo es la reacción de Enriqueta a la temeridad de su hijo. Aunque es una madre cariñosa y cuidadora, poco le ha faltado para llegar a las manos con su hijo, a quien ha puesto a bajar de un burro. ¡Podía haber matado a Manuela! ¡Y arruinado sus posibilidades de desposar con ella! Vuelve a ver la secuencia en la que Enriqueta ha desatado su furia contra Braulio: no tiene desperdicio.
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