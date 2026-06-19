Braulio se sale con la suya con Manuela, pero no se libra de la bronca de Enriqueta: vuelve a ver este momentazo

La madre y el hijo, Enriqueta y Braulio, nos están dando momentazos en 'Valle Salvaje'. Porque tienen unas formas bastante peculiares de conseguir sus objetivos y porque las cosas no siempre les salen como desean. Especialmente al pobre Braulio, que no sabe qué hacer desde que su madre le dijo que tenía una misión: conquistar a Enriqueta.

Muy tímido y sin experiencia en el amor, a Braulio no se le ha ocurrido nada mejor para retener a Manuela en el valle... ¡que tirarla por las escaleras! Una drástica decisión que podía haber terminado en tragedia. Y todavía está a tiempo de hacerlo.

Las consecuencias de la caída para Manuela Aunque podía haberse matado y sólo se ha lesionado el tobillo, el empujón de Braulio no le ha salido gratis a Manuela. La joven estaba deseando marcharse del valle y, en este sentido, el joven se ha salido con la suya. Porque un Don Hernando muy preocupado le ha prohibido a su hija, aconsejado por el galeno, que abandone Valle Salvaje. Así es: Manuela está encerrada en las cuatro paredes de la Casa Grande, al menos hasta que se mejore. Esto Braulio lo ve como una oportunidad, aunque está por ver si conseguirá sacar algo de Manuela que no sea, como es habitual, su desprecio. ¡La joven le ha echado unas miradas de odio que no tienen desperdicio! Y eso que él se ha esforzado por que parezca un accidente...