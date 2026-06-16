Enriqueta quiere convertir a Braulio en un don Juan: debe conquistar a Manuela en 'Valle Salvaje'

La última ocurrencia de doña Enriqueta llega por sorpresa. Ha asegurado a su hijo Braulio que tiene que conseguir enamorar a Manuela para así recuperar el dinero que les deben los Gálvez de Aguirre. Nos hemos quedado tan sorprendidos como Braulio, que no sabe ni que decir: ¿Cómo va a ganarse el corazón de una mujer que no se ha dignado ni a tratarle con respeto? ¡Y el desagrado es mutuo! Pero su madre tiene una buena razón para pedirle esto...

Enriqueta y Braulio quieren recuperar el dinero que les deben Enriqueta y Braulio llegaron a Valle Salvaje con el objetivo de reclamar la deuda que el ducado debía al difunto esposo de Enriqueta, Domingo. Durante los últimos capítulos hemos visto los intentos de Enriqueta por recuperar ese dinero. Sin embargo, estos esfuerzos han sido en vano. Por un lado, Enriqueta había tratado de acercarse a don Hernando con la esperanza de ganarse su confianza y que interviniese a su favor frente a José Luis. Pero, nada más lejos de su objetivo, su insistencia le ha costado una agitada disputa con el Gálvez de Aguirre, en la que Enriqueta casi le atiza una bofetada José Luis. Mientras, su hijo Braulio se ha involucrado en la gestión de la hacienda junto a Alejo, su primo. Desgraciadamente la hacienda no está pasando por su mejor momento, pues los jornaleros se están marchando. Ante éste percal, Rafael, duque de Valle Salvaje, se ha visto en la obligación de ofrecerle saldar tan sólo un muy pequeño porcentaje de la deuda.