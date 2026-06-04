José Luis toma una drástica decisión y destierra a Victoria de Valle Salvaje

JJosé Luis ha reunido a toda la familia con algo muy importante que decirles. Tras la última noticia en la que se desvela la verdadera identidad de Dámaso, el valle está muy revuelto. Los comerciantes están dejando de hacer negocios con los Gálvez de Aguirre, y las informaciones que han llegado a don Hernando de otros nobles no son nada buenas. De ahí la urgencia de verse todos los afectados, los habitantes de la Casa Grande como doña Mercedes y el propio Dámaso. El que fuera duque ha tomado una drástica decisión respecto a su matrimonio con Victoria, desterrando a la Salcedo de la Cruz. ¿Quieres saber todo lo que ha sucedido? ¡Te contamos los detalles!

Victoria, desterrada de Valle Salvaje "Es importante estar unidos", recalca Rafael en la reunión donde ejerce como duque de Valle Salvaje. El joven les pide unidad no solo como familia, también como vecinos, recordándoles que están solos: "Estamos más expuestos que nunca a las insidias que van a difundirse". José Luis les comunica que fuera del valle no van a contar con muchos aliados, sino todo lo contrario: "Mucha gente estará esperando para aprovecharse de la situación". La primera en tomar la palabra es la duquesa de Miramar. Mercedes está dispuesta a firmar un acuerdo si es para beneficio de todos. Sin embargo, José Luis tiene una idea que nadie esperaba: "Es mi responsabilidad, como cabeza de familia, padre del duque de Valle Salvaje, y principal afectado por las habladurías, tomar cartas en el asunto". Todos esperan expectantes cuáles son esas decisiones que ha tomado, y la primera no tarda en llegar, pues la toma en ese mismo momento: "Va a ser enmendar el error que he cometido por simple y llano desconocimiento. Casarme contigo, Victoria", dice dirigiéndose a ella, que no da crédito de lo que está escuchando. Pero eso no ha sido lo peor: "En presencia de todos digo: Victoria Salcedo de la Cruz, quedas desterrada de Valle Salvaje". Sin ninguna duda, una noticia que ninguno esperaba, y mucho menos, la misma Victoria. ¿Cuál será su reacción? ¡No te pierdas el capítulo de Valle Salvaje de mañana en RTVE Play!