'Valle Salvaje' se revoluciona al descubrir la verdad que cambiará la vida de sus personajes

Las últimas noticias que han llegado desde el pueblo han revolucionado Valle Salvaje. Tanto los habitantes de la Casa Pequeña como los de la Casa Grande no dan crédito de lo que ha estado pasando todo este tiempo en el valle. Por mucho que José Luis y Victoria lo han querido ocultar, finalmente, se ha descubierto que don Eduardo es realmente Dámaso Espinosa, el legítimo marido de la Salcedo de la Cruz. Lo que no saben cada uno de los personajes de la serie es que esta impactante noticia puede cambiar su vida para siempre. ¿Quieres saber cuál ha sido la reacción de cada uno de ellos? ¡No te pierdas el capítulo completo en el vídeo que abre la noticia!

Bárbara comunica a Luisa que don Eduardo es Dámaso La primera en llegar con la noticia es Bárbara. La joven, después de que ella y Luisa le hubieran contado todas las sospechas sobre el hijo robado de Adriana, no duda en contarle a su amiga lo que ha descubierto: don Eduardo es Dámaso Espinosa. La criada de la Casa Pequeña no sale de su asombro, y ahora entiende muchas cosas: "Señorita, ¿y si no fueron doña Victoria y José Luis quiénes cambiaron a los niños?". Luisa empieza a atar cabos y a Bárbara empieza a dudar del acercamiento que tuvo cuando le contaron lo de las parteras. "Y su ayuda fue muy generosa y muy desinteresadas", añade Luisa, mientras que la hermana de Adriana cree que pudo haber sido por todo lo contrario, por su propio interés. Todo eso sumado a que Petra y Pura desaparecieron de la noche a la mañana tras la visita de don Eduardo, ambas empiezan a pensar que ahora todo tiene sentido.

La voz se corre y llega a la Casa Grande A la mañana siguiente, el rumor ya había llegado a la Casa Grande, especialmente a los oídos de Alejo, que quiere hablar con su padre urgentemente para comunicarle la noticia. Los jornaleros, lacayos, todo el pueblo, conoce la verdadera identidad de don Eduardo, algo que le preocupa al que fuera duque de Valle Salvaje y que no sabe ni cómo responder a su hijo. A la zona del servicio también llegan las noticias por medio de Martín. El joven llega apresurado y todavía sin creer lo que ha escuchado en el mercado, y así se lo dice a Amadeo y Francisco: "El mercader de la Casa Pequeña no es quien dice ser. Dicen que es un tal Dámaso Espinosa, pero eso no es lo más grave: dicen que es el marido de doña Victoria". Así mismo, el hermano de Matilde les dice que este debe ser el motivo por el que don José Luis ha convocado a todo el servicio.

Mercedes habla con los habitantes de la Casa Pequeña Bárbara, Pepa, Matilde, Atanasio y Luisa hablan sobre cómo les afectará el descubrimiento de la verdadera identidad de don Eduardo, hasta que doña Mercedes llega para tranquilizarles y les asegura que de ninguna manera afectará a nadie de la casa. La hermana de Pilara les confirma la noticia, y cree que, de momento, no es mejor hablar de ello. También les dice que lo sabía de antes y que siente no haberles dicho nada antes, pues era él quien debía hacerlo. Justo en ese momento, Dámaso aparece en esa preguntando si están hablando de él. El hombre les dice que considera a la Casa Pequeña su hogar, y también les pide que si tienen alguna pregunta, se las hagan a él y no a Mercedes. El mercader responde a todas las dudas de Bárbara, que cree que merecen saber la verdad.

José Luis prohíbe hablar de la verdadera identidad de Eduardo Todo el servicio está revolucionado con la noticia de don Eduardo, hasta que José Luis aparece en el salón para ser muy claro: "Quiero saber quiénes de los presentes han cuchicheado y se han hecho eco de los rumores que corren por palacio". Al no obtener respuesta, da por hecho que todos lo han hecho, por lo que prohíbe hablar de ello en palacio y dejando muy claro que nadie dañe el honor y reputación de los Gálvez de Aguirre. El peor parado de la charla ha sido Francisco, pues don José Luis le ha pedido que cómo ha llegado el rumor hasta palacio, y exigiéndole que despeje dudas en todo el valle. Es más, si se vuelve a hablar de ello, será despedido como mayordomo.