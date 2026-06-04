Lydia Pavón presenta a Manuela en 'Valle Salvaje': "Ambas somos muy Sagitario"
- La hija de don Hernando y hermana de Leonardo va a pasar una temporada en el valle
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Acabamos de conocer a Manuela de Guzmán, un nuevo personaje que llega a Valle Salvaje para arrasar con su fuerte energía. Manuela, hermana de Leonardo e hija de don Hernando, viaja al valle desde la villa de Madrid, en busca de su padre, para saber por qué este permanece tanto tiempo en el valle.
Se trata de una joven muy “viva, luminosa y atrevida”, explica Lydia Pavón, quién da vida al personaje. Así lo vamos a ver en los próximos capítulos, pues Manuela llega con mucha fuerza y presencia única. Desde sus vistosos ropajes hasta su forma de hablar con su padre, don Hernando, y sus dinámicas con el resto de habitantes de Valle Salvaje, revelan en ella una personalidad especialmente extrovertida y “echada para adelante” como la define Lydia Pavón.
Una incorporación fresca y divertida
Manuela es un personaje fresco, pues se trata de una joven pizpireta, que, desde luego, no se conforma con ser una mera espectadora de lo que pasa en el valle. Es por ello que va a interactuar con los personajes de edad afín a la suya. De momento, podemos adelantar que conoce a algunos personajes del valle (al menos aquello que su hermano Leonardo le ha contado de ellos).
Lydia Pavón nos cuenta de Manuela que “busca divertirse todo el rato. Este valle le parece demasiado aburrido y ella es demasiado divertida”. Y es que, aunque en un principio no llega para quedarse, Manuela va a acabar integrándose junto a su padre en la vida de palacio, así como que va a alborotar algunas cosas. Lydia advierte, también, que Manuela “es bastante peligrosa, pero sin querer”. ¿Qué querrá decir con eso? ¡Habrá que seguirle la pista los próximos capítulos para descubrirlo!
Así ha sido el aterrizaje de Lydia en Valle Salvaje
Hablamos también con Lydia sobre su experiencia interpretando a Manuela y nos adelanta que su personaje tiene mucha presencia y al principio la descolocó un poco: “Yo creo que somos bastante diferentes, está siendo todo un reto para mí”.
Nos explica la complejidad de su interpretación y que aun así encuentra puntos en común con Manuela, como su valentía o su necesidad de moverse constantemente. “Creo que ambas somos muy Sagitario”.
Por otro lado, habla con cariño de sus compañeros y de la buena acogida que ha recibido. Describe la amabilidad del equipo y agradece que “todos los departamentos están súper ilusionados” con el personaje de Manuela.
¡No te la pierdas en los próximos capítulos de Valle Salvaje de lunes a viernes a las 17:45h en La 1!