Lydia Pavón presenta a Manuela en 'Valle Salvaje': "Ambas somos muy Sagitario"

Acabamos de conocer a Manuela de Guzmán, un nuevo personaje que llega a Valle Salvaje para arrasar con su fuerte energía. Manuela, hermana de Leonardo e hija de don Hernando, viaja al valle desde la villa de Madrid, en busca de su padre, para saber por qué este permanece tanto tiempo en el valle.

Se trata de una joven muy “viva, luminosa y atrevida”, explica Lydia Pavón, quién da vida al personaje. Así lo vamos a ver en los próximos capítulos, pues Manuela llega con mucha fuerza y presencia única. Desde sus vistosos ropajes hasta su forma de hablar con su padre, don Hernando, y sus dinámicas con el resto de habitantes de Valle Salvaje, revelan en ella una personalidad especialmente extrovertida y “echada para adelante” como la define Lydia Pavón.

Don Hernando presenta a su hija ManuelaRTVE

Una incorporación fresca y divertida Manuela es un personaje fresco, pues se trata de una joven pizpireta, que, desde luego, no se conforma con ser una mera espectadora de lo que pasa en el valle. Es por ello que va a interactuar con los personajes de edad afín a la suya. De momento, podemos adelantar que conoce a algunos personajes del valle (al menos aquello que su hermano Leonardo le ha contado de ellos). Lydia Pavón nos cuenta de Manuela que “busca divertirse todo el rato. Este valle le parece demasiado aburrido y ella es demasiado divertida”. Y es que, aunque en un principio no llega para quedarse, Manuela va a acabar integrándose junto a su padre en la vida de palacio, así como que va a alborotar algunas cosas. Lydia advierte, también, que Manuela “es bastante peligrosa, pero sin querer”. ¿Qué querrá decir con eso? ¡Habrá que seguirle la pista los próximos capítulos para descubrirlo! Manuela saca a Bárbara de su error sobre LeonardoRTVE