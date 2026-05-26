Luisa le confiesa la verdad a Rafael en 'Valle Salvaje': "María no es su hija"
- El gran secreto de Valle Salvaje, el cambio de los bebés, sale a la luz
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Luisa ha hecho todo lo que ha podido por destapar ella sola el misterio de los bebés: fue testigo del parto de Adriana y escuchó, desde detrás de una puerta, que su amiga había tenido un niño. Acudió a visitar a las parteras y a interrogarlas incesantemente incluso cuando todos pensaban que estaba loca. Logró que Bárbara escuchase con sus propios oídos el llanto del bebé y que la creyera y, desde entonces, las dos están tratando de sacar a la luz toda la verdad.
Pero las dos jóvenes parecen haber llegado a un callejón sin salida por culpa de Dámaso, que ha apresurado a las parteras a que desaparezcan del valle llevándose consigo al bebé, la única prueba de un cambiazo ordenado por él para interrumpir la línea sucesoria de los Gálvez de Aguirre y cobrarse su venganza contra el duque. Dámaso, que ha engañado a Luisa y a Bárbara para que piensen que está de su lado.
Acorralada y sin ver otra salida, Luisa ha decidido poner cartas en el asunto. Ha llegado el momento que pensábamos que nunca llegaría: el momento en el que confronta a Rafael con toda la verdad.
Rafael descubre que María no es su hija
Al final del episodio, Rafael queda atónito ante las palabras de Luisa. Pensando que la joven, a quien ha cogido mucho cariño desde el fallecimiento de Adriana, venía tan solo a visitar a la niña, ha hecho amago de contarle a Luisa, su confidente, lo que le pasa por la cabeza: la preocupación por la salud de Rosalía, la confianza que ha depositado en Leonor... cuestiones que ocupan al duque, completamente volcado en la crianza de su hija, últimamente.
Claro que Rafael no sabe quiénes son Leonor y Rosalía en realidad: la tía y la madre de María, el bebé robado. Hoy, sin embargo, empieza a conocer esta enrevesada historia. Y es de boca de Luisa, que no puede aguantarse más y lo saca de su error: "Don Rafael, escúcheme un momento por favor. No he venido a ver a María. He venido a decirle algo importante".
Intrigado y preocupado, Rafael ha animado a Luisa a contarle lo que sea sin saber hasta qué punto las noticias que trae la joven pueden desmoronar su mundo. Así se lo ha dicho Luisa: "Lo siento, pero creo que María no es su hija".