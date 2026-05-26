Luisa le confiesa la verdad a Rafael en 'Valle Salvaje': "María no es su hija"

Luisa ha hecho todo lo que ha podido por destapar ella sola el misterio de los bebés: fue testigo del parto de Adriana y escuchó, desde detrás de una puerta, que su amiga había tenido un niño. Acudió a visitar a las parteras y a interrogarlas incesantemente incluso cuando todos pensaban que estaba loca. Logró que Bárbara escuchase con sus propios oídos el llanto del bebé y que la creyera y, desde entonces, las dos están tratando de sacar a la luz toda la verdad.

Pero las dos jóvenes parecen haber llegado a un callejón sin salida por culpa de Dámaso, que ha apresurado a las parteras a que desaparezcan del valle llevándose consigo al bebé, la única prueba de un cambiazo ordenado por él para interrumpir la línea sucesoria de los Gálvez de Aguirre y cobrarse su venganza contra el duque. Dámaso, que ha engañado a Luisa y a Bárbara para que piensen que está de su lado.

Pura y Petra se despiden de Luisa y Bárbara: se van de Valle SalvajeRTVE

Acorralada y sin ver otra salida, Luisa ha decidido poner cartas en el asunto. Ha llegado el momento que pensábamos que nunca llegaría: el momento en el que confronta a Rafael con toda la verdad.