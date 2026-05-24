Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 25 de mayo: José Luis ve tambalearse su mundo

La revelación de que alguien ha descubierto a Dámaso pone frente a un precipicio todo lo que José Luis ha construido, haciendo que este pierda los nervios esta semana en 'Valle Salvaje'. Mientras tanto, Enriqueta está decidida a conseguir lo que es suyo y Rosalía define qué piensa hacer respecto a su hija, a quien todos toman por hija de Adriana y Rafael. Secretos, intrigas y nuevas jugadas en el tablero esta semana en 'Valle Salvaje'.

Capítulo 422 del lunes 25 de mayo Rafael se preocupa por la salud de Rosalía, mientras Leonor le advierte a su hermana que no se fíe de nadie. Hernando convoca a todos a una tensa reunión... hasta que una provocación de Dámaso hace estallar a José Luis: ¿se derramará sangre en Valle Salvaje? José Luis reta a Dámaso a un dueloRTVE

Capítulo 423 del martes 26 de mayo Rosalía y Leonor logran sonsacar información a una Pepa entusiasmada con sus nuevas amigas. En palacio, Hernando aconseja a Enriqueta que no apriete más las tuercas a José Luis si no quiere que todo estalle. Mientras, Luisa juega su última carta… ¿será ya demasiado tarde para descubrir la verdad? Luisa y Bárbara registran la cabañaRTVE

Capítulo 424 del miércoles 27 de mayo

Enriqueta habla con Rafael sobre la deuda de José Luis y desarma a Hernando cuando este trata de manipularla. Por otro lado, Pedrito conmueve a Leonor al hablar de Adriana y Rosalía sorprende a su hermana con una decisión final respecto a María, pero ¿qué piensa hacer la muchacha? Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hijaRTVE

Capítulo 425 del jueves 28 de mayo Rafael se reúne con Alejo para hablar sobre la deuda pendiente con su tía, lo que lleva al duque a tomar una decisión al respecto. Mientras, José Luis intenta reconciliarse con su esposa, ajeno a una noticia que ha estallado en el pueblo y que lo cambia todo… para siempre. José Luis finge amor e intimidad frente a VictoriaRTVE