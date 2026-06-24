Victoria recibe su castigo en 'Valle Salvaje': así ha sido su escarnio público y la reacción de su familia

El destino de Victoria estaba en juego desde que Dámaso llegó al valle. Y, aunque lo ha intentado todo, no ha habido estrategia capaz de librarla del castigo que estaba por venir. El regreso de su esposo, al que ella daba por muerto, convierte a Victoria, en pleno siglo XVIII, en culpable de bigamia: se casó con José Luis cuando ya estaba casada. Que esto saliera a la luz iba a suponer un escándalo, y era más una cuestión de cuándo y cómo que de si se iba a conocer: ningún secreto se mantiene enterrado durante mucho tiempo en el valle.

Finalmente ha sido obra de Don Hernando, decidido a librarse de doña Victoria, el que ha precipitado los acontecimientos: se ha adelantado a las intrigas de Dámaso y ha hecho venir a un obispo nada favorable a la insurrección femenina y al carácter de las Salcedo que no sólo la ha puesto en peligro a ella, sino a sus aliadas. Porque Bárbara o Mercedes no son tampoco dadas a quedarse a un lado... y don Aurelio no va a dejar que se rebelen sin consecuencias.

La lección de Bárbara a don Aurelio Eso sí, hemos podido sentir cómo la audiencia de 'Valle Salvaje' se estremecía de orgullo al ver la lección que doña Bárbara le ha dado a don Aurelio. Se nota que la Salcedo está muy instruida, porque no ha vacilado a la hora de soltar citas bíblicas frente al obispo para demostrarle que su interpretación de las escrituras está muy alejada de los valores que dice defender: que es un hombre cruel y vicioso que se está sobrepasando con su tía. Valle Salvaje Valle Salvaje - Bárbara se enfrenta al obispo con valentía por Victoria Bárbara le da una lección de moral a don Aurelio frente a la cruz en la que ha castigado a su tía. Ver ahora Y es que el castigo de Victoria ha consistido en dejar a la que fuese duquesa de Valle Salvaje sin comer ni beber, postrada ante la cruz en vista de todo el mundo. Los lacayos, criadas y jornaleros que trabajan en las tierras que antaño fuesen suyas, y de las que ha sido desterrada, se reunían a su alrededor en actitud de mofa, dispuestos a cobrarse cada palabra cruel de Victoria. Y lo cierto es que, aunque la Salcedo no es ninguna heroína, su desdicha es digna de compasión. Bárbara y Mercedes lo han intentado todo para mediar entre la autoridad y ella, pero nadie ha podido salvarla del castigo.