Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 23 de junio: Victoria recibe un castigo público
- Esta semana Victoria sufre su peor humillación a ojos de todo el mundo
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Tiene toda la pinta de que la llegada del obispo va a suponer un martirio para Victoria y esta semana los detalles se concretan en 'Valle Salvaje'. A la vez, Braulio sigue intentando gestionar la petición que su madre le ha hecho respecto a Manuela: debe conquistarla... y aguantar sus desprecios. La hija de don Hernando quiere irse del valle cuanto antes. Y Rosalía se encuentra cada vez más arrinconada: ¿cómo se resolverá el asunto de su bebé?
El lunes no habrá emisión debido al mundial, pero disfrutaremos de 'Valle Salvaje' el resto de la semana. Te contamos lo que pasará esta semana en la serie de La 1.
Capítulo 437 del martes 23 de junio
Don Aurelio interroga a José Luis y Victoria y no tarda en estallar contra uno de ellos, al que someterá a un cruel castigo, como nunca antes se ha visto en el Valle.
Capítulo 438 del miércoles 24 de junio
Don Aurelio impone a Victoria un castigo público que conmociona a todo el Valle y parece que nada ni nadie podrá impedirlo. Braulio pide ayuda a Alejo para acercarse a Manuela, pero la joven parece interesada en otra persona.
Capítulo 439 del jueves 25 de junio
En medio de la tormenta que sacude el valle, solo una persona es capaz de desafiar la voluntad de Don Aurelio, dejando a Victoria con la boca abierta. En cuanto a Martín, el joven se desahoga con Leonor y ésta lo anima a sincerarse con Pepa. Es ahora o nunca.
Capítulo 440 del viernes 26 de junio
Braulio se siente cada vez más inseguro con Manuela, mientras don Hernando pide a su hija que se quede en el Valle. Alejo, convencido de que su primo exagera, le propone un nuevo plan de conquista. Mientras, un hallazgo de Luisa, Bárbara y Leonor lo cambia todo...
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