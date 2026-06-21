Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 23 de junio: Victoria recibe un castigo público

Tiene toda la pinta de que la llegada del obispo va a suponer un martirio para Victoria y esta semana los detalles se concretan en 'Valle Salvaje'. A la vez, Braulio sigue intentando gestionar la petición que su madre le ha hecho respecto a Manuela: debe conquistarla... y aguantar sus desprecios. La hija de don Hernando quiere irse del valle cuanto antes. Y Rosalía se encuentra cada vez más arrinconada: ¿cómo se resolverá el asunto de su bebé?

El lunes no habrá emisión debido al mundial, pero disfrutaremos de 'Valle Salvaje' el resto de la semana. Te contamos lo que pasará esta semana en la serie de La 1.

Capítulo 437 del martes 23 de junio Don Aurelio interroga a José Luis y Victoria y no tarda en estallar contra uno de ellos, al que someterá a un cruel castigo, como nunca antes se ha visto en el Valle. Manuela, convaleciente, rechaza ir con Braulio al teatroRTVE

Capítulo 438 del miércoles 24 de junio Don Aurelio impone a Victoria un castigo público que conmociona a todo el Valle y parece que nada ni nadie podrá impedirlo. Braulio pide ayuda a Alejo para acercarse a Manuela, pero la joven parece interesada en otra persona. Victoria, humillada ante las criadas de palacioRTVE

Capítulo 439 del jueves 25 de junio En medio de la tormenta que sacude el valle, solo una persona es capaz de desafiar la voluntad de Don Aurelio, dejando a Victoria con la boca abierta. En cuanto a Martín, el joven se desahoga con Leonor y ésta lo anima a sincerarse con Pepa. Es ahora o nunca. Victoria encontrará la compasión en quien menos se lo esperaRTVE