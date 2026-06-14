Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 16 de junio: alguien tira a Manuela por las escaleras

Esta semana Manuela sufre un accidente provocado en 'Valle Salvaje'. Y Victoria intenta encontrar su pulso en su nuevo hogar y empieza a actuar como si fuese todavía la dueña del lugar. Muchos intentan asentarse esta semana en la Casa Grande y la Casa Pequeña de 'Valle Salvaje'... pero algunos descubrimientos pueden ponerlo todo patas arriba.

Capítulo 433 del martes 16 de junio Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela. Mientras, en la Casa Pequeña, Victoria vuelve a creerse ama y señora del lugar. Alejo es testigo de la tirantez entre Manuela y BraulioRTVE

Capítulo 434 del miércoles 17 de junio Braulio, presionado por Enriqueta, fracasa en su primer intento de cortejar a Manuela y deja a su madre sin palabras con una inesperada confesión. Mientras, Luisa descubre algo sobre Rosalía que la deja en shock... Manuela y Bárbara hablan sobre LeonardoRTVE

Capítulo 435 del jueves 18 de junio Luisa y Bárbara acorralan a Leonor para exigirle la verdad sobre Rosalía. ¿Terminará el aya confesando? En la Casa Grande, alguien sufre un extraño accidente y cae escaleras abajo. Pero nada es lo que parece: todo ha sido provocado. Alguien tira a Manuela por las escalerasRTVE