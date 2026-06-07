Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 9 de junio: Victoria se muda a la Casa Pequeña

La llegada de Manuela ha traído un soplo de aire fresco a nuestro valle. Su primer encuentro con Alejo y con Braulio no dejó indiferente a nadie... y esta semana las cosas se le complican a la joven de Guzmán. ¿Cómo reaccionará Bárbara a tener tan cerca a alguien que le recuerda tanto a Leonardo?

Por otro lado, el status quo ha terminado: la expulsión de Victoria de la Casa Grande lo cambia todo. La villana de 'Valle Salvaje' tendrá que encontrar un nuevo hogar. ¿Cómo se adaptará a su nueva vida?

Capítulo 432 del martes 9 de junio Manuela al fin conoce a Bárbara, que no puede evitar sentirse incómoda: la sombra de Leonardo sigue muy presente. La Casa Pequeña recibe un nuevo huésped que lo pondrá todo patas arriba. ¿Quién será?

Capítulo 433 del jueves 11 de junio Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela. Mientras, en la Casa Pequeña, Victoria vuelve a creerse ama y señora del lugar. Alejo testigo de la tirantez entre Manuela y BraulioRTVE