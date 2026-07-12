Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 13 de julio: Braulio nunca ha besado a nadie, ¿hasta ahora?

Leonor ha llegado justo a tiempo para evitar el desastre con Rosalía, aunque Luisa y Bárbara no van a dejar de sospechar tan fácilmente: Rosalía puede encontrar su destino alterado esta semana. El clima entre Dámaso y Don Hernando está muy pero que muy tenso después de la intervención en el veredicto del obispo. Y la frustración de Braulio no hace más que aumentar: no parece tener suerte con Manuela...

Avance de los próximos capítulos de 'Valle Salvaje'

Rafael empieza a plantearse las exigencias de Enriqueta, mientras Manuela descoloca a Braulio con una inesperada confesión. Pero nada se compara con la revelación de Rosalía a Luisa y Bárbara... Una verdad que amenaza con cambiarlo todo.

Rosalía confiesa algo que lo cambia todoRTVE

José Luis impide que estalle una pelea entre Hernando y Dámaso, mientras Victoria intenta tender puentes con Mercedes, pero la duquesa de Miramar le deja claro que no hay marcha atrás: no habrá reconciliación, solo distancia y cortesía… por ahora. Nicolás, viejo amigo de Atanasio, visita la Casa Pequeña y se alegra al ver lo bien que le va. Mientras, Luisa se queda helada al descubrir que no fue una, sino dos las parteras que atendieron a Rosalía. ¿Acaso se trata de Pura y Petra?

Llega Nicolás, un viejo amigo de AtanasioRTVE

Presionado por su madre, Braulio confiesa a Alejo su mayor inseguridad: nunca ha besado a nadie y teme decepcionar a Manuela. Mientras tanto, Hernando no disimula su desprecio y le deja claro a su hija que en Valle Salvaje no hay nadie digno de ella. ¿Ni siquiera Braulio?

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