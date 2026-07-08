Los actores de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' responden las preguntas más embarazosas de 'Cosas de palacio'

Cuatro nuevos actores no han querido perderse el esperado momento de pasar por los micrófonos de Cosas de palacio. En la sala de juegos de Pedrito de la Casa Pequeña de Valle Salvaje, dos intérpretes de la serie se han dado cita con otras dos actrices de La Promesa. Juntos han compartido risas al intentar descubrir cuál es su película favorita o contar sus momentos más vergonzosos en un set de rodaje. ¿Quieres saber cuándo ver el episodio 17? Te contamos todos los detalles.

"Preguntas embarazosas", este jueves en RTVE Play Manuel Gareno y Helena Zumel, esperan en los platós de Valle Salvaje a dos actrices de La Promesa: Carmen Flores y Teresa Quintero. Los cuatro han dejado un episodio de Cosas de palacio con mucho arte, en el que responden preguntas comprometidas, recrean con mímica sus películas favoritas y mucho más. ¡No te pierdas la nueva entrega del videopodcast! Este jueves, 9 de julio, a partir de las 19:30 horas en RTVE Play.

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco